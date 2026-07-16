温州日报 2026-07-16 09:18:50

在滚烫的钢铁高塔之上，市公用集团建设集团的塔吊装拆工伍杭杭以塔吊为战场，顶着滚滚热浪坚守高空维保一线，用汗水筑牢城市施工安全防线。

人物名片 姓名：伍杭杭 职业：塔吊装拆工 采访地点：江心西园A-01b地块 工作环境温度：35℃

温州网讯 台风“巴威”过境后，温州立刻迎来持续高温天气，市区气温直逼35℃。在滚烫的钢铁高塔之上，市公用集团建设集团的塔吊装拆工伍杭杭以塔吊为战场，顶着滚滚热浪坚守高空维保一线，十一年如一日，在酷暑中拧紧每一颗安全螺栓，用汗水筑牢城市施工安全防线。

上午9点，江心西园A-01b地块建设项目的施工现场，烈日毫无遮挡地倾泻而下，地面热浪蒸腾，在平地上站立片刻，后背就被汗水浸透。伍杭杭身着厚重红黑工装，头戴安全帽，身上捆牢粗重安全绳，攀爬到数十米高空塔吊标准节之间作业。阳光直射在他脸上，常年户外高空作业晒出的紫红色“高原红”格外醒目，豆大的汗珠顺着脸颊不断滑落，滴在发烫的塔吊钢架上瞬间蒸发。高空没有任何遮阳设施，金属构件经暴晒后温度极高，徒手触碰便有灼痛感，伍杭杭却要长时间俯身、侧身校准设备螺栓。

“一上塔吊，整套维保流程就不能中断，经常清晨爬上去，中午十一二点才能落地，简单吃完午饭，稍作休整便又要登上高塔。”伍杭杭坦言，盛夏高温是塔吊维保最大的考验。高温会加速钢材、钢丝绳老化，螺栓受热膨胀会出现松动隐患，一旦巡检疏漏，就会引发重大安全事故，越是酷暑，设备检查越要细致严苛。紧固螺栓、检查钢绳磨损、标记防松红线，这套流程他重复了十一年，高温环境下，每一个动作都要耗费成倍体力，可他始终分毫不差。

即便酷暑难耐，他也从未简化任何一道校验工序，将高温带来的设备风险降到最低。为应对高温下螺栓松动的高发隐患，伍杭杭在常年烈日作业中摸索创新，独创“扭矩校准+红漆画线”双重校验法。热浪里，他手持扭矩扳手，精准将每一颗高强度螺栓紧固至标准力矩，再用红漆画上对位标记。高温天气巡检时，只需快速核对油漆线条是否错位，就能第一时间排查松动风险，这套操作法让班组设备装拆合格率常年保持100%，成为全公司标准化作业样板。

作为班组里冲锋在前的党员排头兵，高温急难任务伍杭杭总是主动扛在身前。此前S1线永中站TOD项目施工期间，多台塔吊存在与楼栋外架碰撞重大隐患，恰逢持续高温，高空作业难度陡增。伍杭杭带领班组顶着连日烈日反复登高勘察，加班加点制定塔机截短专项方案，在高温窗口期高效完成设备改造，既守住施工安全底线，又保障项目建设进度。日常高温抢修、设备抢装任务，他总是第一个登上塔吊，深夜降温后的故障处置，也主动留守收尾，同事都说：“跟伍杭杭搭班，再热再累心里也踏实。”

十一年高温高空坚守，伍杭杭不仅做好一线维保，还化身传技育人的“老师傅”。酷暑间隙，他利用“陈财飞技能工作室”平台，组织新人开展高温工况实操培训，结合烈日作业设备故障多发的特点，分享高温塔机保养、故障快速处置技巧，牵头研发《塔机塔帽和回转塔身连接销孔磨损过大处置法》，荣获市级职工优秀先进操作法。在他的带动下，班组全员练就了高温高空作业的过硬本领，先后荣获“温州市工人先锋号”“最美温州人·最美国企人”等荣誉。

眼下盛夏高温仍在持续，伍杭杭依旧每日往返于各个工地塔吊之间，穿梭在滚烫的高空钢架上。谈及坚守，他表示，塔吊撑起城市建设的骨架，自己的职责就是在烈日之下守住安全底线。未来他将继续深耕设备维保技术，攻克高温环境下塔机故障诊断难题，以实干担当，在热浪翻涌的百米高空，守护城市建设的平稳前行。

来 源：温州日报

原标题： 烈日高空守安全 塔吊装拆工迎战高温“烤”验

记者 夏婕妤 通讯员 张天杨 乐卓尔

本文转自：温州新闻网 66wz.com