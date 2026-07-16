温州姑娘收到上音博士录取通知书 有望成为温州首位琵琶博士

温州都市报 2026-07-16 08:37:00

这位2002年出生的女孩，将于今年9月正式攻读博士学位。若顺利毕业，她将成为温州首位琵琶专业博士。

温州网讯 近日，一封来自上海音乐学院的博士研究生录取通知书，送到温州姑娘沈伽璐手中。这位2002年出生的女孩，将于今年9月正式攻读博士学位。若顺利毕业，她将成为温州首位琵琶专业博士。

沈伽璐的琴路，始于七岁时的启蒙。她先后跟随温州本土名师刘伊丽、旅法琵琶演奏家陈长为及浙江省音乐家协会琵琶专业委员会会长王涛学习。

2014年，沈伽璐步入温州市第二中学，加入学校民乐团，随团参与市级与省级艺术节的独奏及合奏赛事。在专注琴艺精进的同时，她亦兼顾学业，2017年凭借器乐特长生第一名及优异的中考成绩双达标，考入温州第二高级中学。在校期间，她继续参与二高民乐团的活动，并在陈长为、王涛的悉心指导下，以非职业选手身份参与各类大赛的职业组角逐，屡获佳绩。她还参加了刘德海大师的琵琶研修班。

2020年，她以琵琶专业全国第一名的成绩考入上海音乐学院本科，师从青年演奏家吴爽副教授，开启了专业习琴的道路；2024年本科毕业后被保送为硕士研究生，2026年再获硕博连读资格，师从著名琵琶演奏家、教育家、博士生导师李景侠教授，一路“通关”国内顶尖音乐学府。

沈伽璐的琴技在国家级、国际级赛事中屡获验证：2020年至2025年间，她相继夺得“辽源杯”“昭君杯”“青乐杯”“云冈杯”及南洋国际音乐大赛的琵琶职业青年A组金奖及民乐之星等十余项奖项；2025年闯入中国音乐金钟奖弹拨乐比赛浙江省前七名，成为浙江琵琶界的新生代力量。

沈伽璐还是当代新作品的“首演常客”。她曾在上海音乐学院“百川奖”国际作曲比赛、音才助飞计划等项目中，首演《竹林与水田》《秋寂》《弄川》《长歌》《芬芳菡萏》等原创室内乐作品，用琵琶语汇诠释现代音乐语境。2024年，她与上海爱乐乐团合作，为京剧电影《大唐贵妃》录制琵琶独奏声部；2023年登台“上海之春”音乐节及上海东方艺术中心市民音乐会，将民族器乐的感染力传递给更多的听众。她还担任温州市流行音乐协会琵琶专业委员会副秘书长，为温州琵琶事业发展贡献自己的一份力量。

来 源：温州都市报

原标题： 温州姑娘沈伽璐收到上音博士录取通知书 有望成为我市首位琵琶博士

记者 叶锋

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