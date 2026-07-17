温州晚报 2026-07-17 08:46:35

明明是干净合规的食品，却频频被顾客吃出异物、索要赔偿。近日，市区多家连锁便利店接连遭遇蹊跷投诉，店家越查越不对劲，一场专挑商户漏洞、人为制造食安问题的恶意碰瓷骗局随之曝光。

温州网讯 明明是干净合规的食品，却频频被顾客吃出异物、索要赔偿。近日，市区多家连锁便利店接连遭遇蹊跷投诉，店家越查越不对劲，一场专挑商户漏洞、人为制造食安问题的恶意碰瓷骗局随之曝光。

办案民警介绍，涉案男子名叫麻某，今年21岁，无固定职业，平日里仅靠打零工维持生活。因长期沉迷网络赌博，手头时常资金紧张，为填补赌资缺口，他动起了钻商家规则漏洞、恶意索赔牟利的歪心思。

麻某之所以能屡屡得手，和自身从业经历密不可分。此前，他曾在连锁便利店务工、跑过外卖，也自己摆摊做过小生意，对线下门店和外卖平台的售后流程十分熟悉。

也正因亲身当过经营者，他很清楚商家的顾虑：多数门店最怕食品安全投诉曝光，哪怕问题金额不大，一旦卷入纠纷，不仅流程繁琐，还会影响店铺口碑，多数店家都会选择小额赔付、快速息事宁人。

摸透商家的心理后，他开始刻意利用这份熟悉游走作案。平日里，他会走进市区多家连锁便利店消费，在关东煮、速冻包子、烧麦、饮品等食品中，故意放入自己的头发、路边捡拾的小虫，或是提前留存的死虫，人为制造食品安全问题。

和普通顾客维权不同，他深谙门店的权限分工，知道普通店员没有赔付决定权，每次都会直接要求对接店长或区域经理。交涉时，他会援引食品安全相关法规，先提出上千元的高额赔偿诉求。

迫于投诉风险和门店声誉压力，店长大多会选择协商处理，几番议价后，最终以100元至200元不等的金额私下了结纠纷。

经警方核查，他先后在八家连锁便利店实施敲诈。

据办案民警介绍，男子心里清楚自己的行为不对，却始终心存侥幸，认为这种牟利方式简单轻松、成本极低。而他通过恶意索赔得来的钱款，几乎全部挥霍在了网络赌博中。

目前，该男子因涉嫌敲诈勒索罪已被鹿城警方依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办深挖。

来 源：温州晚报

原标题： 往食物塞“异物” 连环敲诈市区8家便利店被刑拘

记者 叶雄伟 摄影 陈丽慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com