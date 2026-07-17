温州晚报 2026-07-17 08:43:44

在教育部“高校录取通知书回归‘一页纸’”的政策引导下，温州各大高校纷纷摒弃繁复包装，以极简设计书写对学子的第一份诚意。

温州网讯 7月15日，今年我市首批高考录取通知书开始投递。与往年琳琅满目的立体折页、精美礼盒不同，今年寄出的录取通知书悄然“瘦身”，在教育部“高校录取通知书回归‘一页纸’”的政策引导下，温州各大高校纷纷摒弃繁复包装，以极简设计书写对学子的第一份诚意。

温州大学录取通知书以蓝白为主调，延续了往年的“古韵”风格，校名、报到时间、校长签章等关键信息清晰排布，背景宛若一幅花鸟鱼主题的窗花。封面印着“求学问是，敢为人先”的校训，还有学校标志性建筑简笔画，一页纸完整承载录取全部信息。

中外合作办学的温州肯恩大学融合双语特色，单页通知书中英文对照排版，简洁版式兼顾国际教育气质，清晰标注报到注册时间。

温州理工学院通知书依然采用“理工蓝”和“活力红”搭配。蓝白线条边框科技感十足，红色封皮印着“厚德浚智，循理精工”的校训。

温州商学院的设计略有不同，这“一页纸”是横着的一页纸。温州商学院录取通知书以淡雅山茶花勾勒边框，清新简约的版式。封面印有学生青春笑脸，搭配温暖寄语，青春氛围感十足。

温州医科大学的研究生录取通知书采用红白简约版式，校徽、校名文字清晰醒目，摒弃冗余装饰，凸显医学院校严谨务实的学风。

来 源：温州晚报

原标题： 今年温州高校的录取通知书长啥样 “一页纸” 却不失“精美”

记者 张嫣彬

本文转自：温州新闻网 66wz.com