“廊桥背包”跑遍深山村落 把办事窗口直接“背”到偏远山村村民院子里

温州晚报 2026-07-17 08:46:34

今年年初，由百丈镇驻村联村干部、村干部、网格员等组成一支约70人的帮代办队伍，在每周三固定开展“周三暖心行”上门服务。

温州网讯 7月15日，入伏第一天，午后的暑气把盘山公路烤得发烫，载着五个人的白色越野车转过最后两道大弯，终于停在了泰顺百丈镇台石村周山自然村蓝家忠的院子口。

瞥见熟悉的白车停稳，69岁的蓝家忠立马迎了上来。今年年初，由百丈镇驻村联村干部、村干部、网格员等组成一支约70人的帮代办队伍，在每周三固定开展“周三暖心行”上门服务，起初村民见了干部还拘谨得不知道说啥，如今搬个小板凳往院坝一坐，家长里短的烦心事、办不成的棘手事，都顺着唠嗑的功夫往外说，蓝家忠就是最早一批尝到“上门办事”甜头的村民。

背包里的笔记本

一笔一画记下每桩没说出口的“小事”

“老婆，快把茶泡起来，书记他们来了……”车门刚打开，蓝家忠就忙着往屋里招呼人。这次来的五个人里，台石村党支部书记陈学审、党支部副书记夏碎义、副主任夏良全是土生土长的泰顺人，剩下的两位驻村干部郑简言、邓瑞，是镇里派驻下来的年轻干部。

“其实我们固定的核心队伍有7个人，今天有两位临时有其他业务，没能一起上山。平时大家谁手头的活空一点就跟着跑，但每周三的上门服务绝对不会断档，哪怕遇上大雨天，也会往村里跑。”邓瑞笑着晃了晃手里的笔记本，这个从重庆来的川妹子，来泰顺工作已经5年多了。她的笔记本上每一页都密密麻麻写满了字：“蓝大爷的低保资格申请需要跟进”“周山自然村还有5位村民的养老保险资格需要认证”“陈大哥，需要带一些常用药”……

“像我们这样山村，村干部的日常就是跑在山路上。”夏碎义笑着说，其实早在百丈镇推出“周三暖心行”机制之前，他和陈学审、夏良全三个村干部就已经天天在山里转，挨家挨户串门摸清每户的情况。有了固定的上门服务机制之后，原先零散的走访变得更系统，连藏在山坳最深处的几户独居老人，也被纳入了固定走访清单里。

台石村由10多个自然村合并而成，各个村落散落在不同海拔的山腰间，除了部分村民居住在位于泰顺罗阳镇的安置点外，其余村民都还在自然村里，这些自然村全都坐落在半山腰甚至更高的山头上。最偏远的一个自然村如今只住着1位留守老人，周山自然村常住人口最多也才40多人，至今还有一个自然村没通上硬化水泥路。整个行政村只有村办公楼附近设有一个公交站点，村民要出村坐车，至少得先走半个多小时的山路，或是骑上颠簸的三轮车晃悠一二十分钟才能到。“刚推行‘周三暖心行’的时候，我们往村里走，不少村民都站在门边远远看着，不知道这伙干部上门是要做什么，遇上了也只敢客气地打个招呼，半句自己的难处都不好意思往外说。”郑简言说，现在，村民都认得他们了，一来就搬着板凳招呼他们到家里坐，他们也不掏登记簿、不摆工作牌，就陪着老人摘摘菜、唠唠家长里短，慢慢的，原先藏在客气话背后的“难言之隐”，全都说了，被一笔一划记进了他们的笔记本里。

村民不用再走盘山路

坐在自家院里就把事办妥

“村民没有什么惊天动地的大事，全是一件件细碎的小事，但这些小事搁在他们身上，就是实打实的心头大事。”陈学审一边说着，一边接过蓝家忠递过来的茶水，喝了一口。

邓瑞接过话头补充，他们这支队伍里早有一条不成文的规矩：能现场办的事，当场对接办理，绝不让村民多等半刻；现场没法办结的复杂事项，就把材料仔细收好带回镇里，精准对接给对应部门跟进，办完了第一时间把结果送上门，绝不让村民追在后面问进度。

就拿蓝家忠来说，队伍上门跑了三四次，老人才慢慢敞开心扉，说出自己患尿毒症多年，每周要跑三趟泰顺县城做透析，家里除了种点零星农作物换点零钱，几乎没有其他收入。几年前村里帮他申请了低边户，医保已经报销了大部分医药费，可每个月几百元的自费部分，对常年要跑医院的老两口来说，依旧是压在心上的小负担。摸清情况后，大家第一时间帮他提交了临时救助申请，又同步跟进医保待遇提升，尽可能帮他把看病的开支再降下来。

同村70多岁的村民蓝家蒙，老两口守着只装了门窗、没做任何内部装修的砖混房过日子，前几年接连生病花光积蓄，几乎断了收入，因为腿脚不便，迟迟没能下山提交低保申请。今年7月1日，他们这支帮代办队伍坐在院子里吹着山风和老人唠了半下午家常，才把老人藏了许久的难处掏出来，当场就完成了情况核实、材料收集，第一时间把申请交到镇民政窗口，当天就完成了受理。老人攥着受理回执连声感慨：“你们上门帮我把事办了，省了我多大的麻烦！”目前，这项申请仍在后续审批流程中。

台石自然村的陈奕耕为了盖房本就欠了外债，今年又被确诊癌症末期。帮代办队伍走访时发现了他的难处，主动把随访、配药的事揽了下来，每次下村都绕到他家床边问问近况，整理好病历资料，连医保报销的手续都一并代办，没让他多走半寸路。

跑了这么多趟，邓瑞深有感触：这些藏在生活缝隙里的难处，坐在办公室的审批岗人员隔着电话永远问不出来。只有实打实推开村民家的院门，才能把他们的所有实际难处摸得清清楚楚。

如今，夏碎义的手机里存着常住在村里的两三百位村民的联系方式，电话刚接起来，光听声音就能准确喊出对方的名字。现在村民啥事都愿意找他们说，早就不局限于政务办事，小到托人带一瓶酱油、一袋饲料，都会拨通他们的电话。每个自然村都固定由1名联村班子成员加2名驻村干部结对联系，不用走上半天的盘山路跑窗口，坐在自家院里，吹着山风唠两句家常，之前不知道办或者办不成的事，就稳稳当当落了地。

数字屏幕照不到的山坳

靠脚板踩出服务的温度

在泰顺连绵的群山里，“手机点一点就能办”的数字政务，还无法照亮所有角落。这些山村留守的大多是高龄老人，有人手里还攥着只能接打电话的老式手机，少数人用着智能手机，也摸不清拍照上传、人脸核验的操作步骤。“现在人人都说政务服务手机点一下就能办成，可我们山里的现实情况摆在这儿，你总不能让连智能手机屏幕都摸不清的老人，自己对着屏幕做人脸认证吧？”夏碎义指着院墙外的盘山公路说，数字系统再智能，也没法伸手扶着腿脚不便的老人对准人脸识别框，更没法隔着屏幕看见老人攥着证件，在山路上走得步履蹒跚的模样。

过去，基层便民服务长期困在“窗口等群众”的老模式里，不少乡镇分设民政、社保、医保等5类专项窗口，有的窗口忙得排起长队，有的窗口却鲜有群众问津，办事效率打了折扣，也让偏远村落的群众犯了难。为打破僵局，泰顺启动“廊桥背包”便民服务改革，推动基层服务从“坐等上门”向“主动上门”转身：全县所有乡镇推进“专窗改综窗”改革，窗口和工作人员精简幅度均超30%，腾挪出的力量全部下沉一线，组建起“乡村背包+部门背包”两支队伍。乡村层面以驻村干部、网格员为骨干，把上门服务纳入刚性履职清单；部门层面整合20余家单位资源，打造警务、医疗等14类特色专业背包，承接乡村层面无法办理的复杂事项，形成分层分类、互补联动的服务体系。

为了不让上门服务走形式，当地搭起全流程闭环机制：线下靠遍布村落的“便民管家”常态化摸排需求，线上通过家家户户门口张贴的便民联系牌、点单小程序和服务热线24小时接件，哪怕是住在海拔600米的深山里，扫一下码就能直接提交需求；服务端推行“固定服务日+紧急预约”双轨模式，乡镇背包每周下村集中办、部门背包每月下沉专项办，突发急事第一时间就近派单，背后的浙政钉“智慧背包”模块实现全流程跟踪、超时预警，每一件诉求都能闭环落地。

如今的“廊桥背包”里装的早已不只是政务办理材料，服务边界正不断向外延伸。泰顺把送医送药、农技指导、矛盾调解、义剪义诊等高频民生需求全部纳入服务清单，推出16类特色服务项目，吸纳党员、志愿者、专业社会组织共同参与，从“单一办事”升级为“综合帮事”。截至目前，泰顺今年已累计下沉干部5000余人次，完成各类上门帮代办事项7000余件。

来 源：温州晚报

原标题： “手机点一点就能办”的数字政务，还无法“照亮”所有角落

“廊桥背包”把办事窗口“背”到大山里

能现场办的事当场办理；现场没法办结的事，绝不让村民追在后面问进度

记者 陈培培

本文转自：温州新闻网 66wz.com