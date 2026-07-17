温州市区又多一处“暖心亭” 双瑞亭公益慈善服务中心揭牌

温州日报 2026-07-17 08:46:35

7月15日上午，鹿城区双屿街道双金路上格外热闹，不少周边居民早早来到现场，等待双瑞亭公益慈善服务中心正式揭牌。这座由乡贤捐资、村民共建的“爱心亭”，将成为街坊邻居们身边的“便民服务站”。

温州网讯 “以后走几分钟就能来喝口伏茶，冬天还能吃上热乎饭，心里真暖！”7月15日上午，鹿城区双屿街道双金路上格外热闹，不少周边居民早早来到现场，等待双瑞亭公益慈善服务中心正式揭牌。这座由乡贤捐资、村民共建的“爱心亭”，将成为街坊邻居们身边的“便民服务站”。

双瑞亭坐落在金灶村，东临瓯江，南靠卧旗山。去年10月动工以来，仅用半个月时间，村民们就自发筹集了170余万元善款，专门用于亭子的建设和后续的公益活动。经过九个多月的紧张施工，这座承载着浓浓乡情的“暖心亭”终于在盛夏时节正式亮相。

“我们建这个亭子，不为别的，就是想给周边的村民搭建一个平台，让邻里的关系更热络。”双瑞亭负责人周建设告诉记者，接下来，这里将常年开展伏茶供应、免费餐食、助老助残等便民服务。特别是针对辖区的孤寡老人、户外劳动者，双瑞亭将组织志愿者上门探访，送去米、油等生活物资，解决大家的实际困难。

揭牌仪式上，首批受聘的志愿者们穿上了红马甲，显得格外精神。“退休在家也是闲着，现在来这里帮忙盛碗粥、递杯茶，既能活动筋骨，又能帮到邻居，很有意义。”正在双瑞亭忙碌的志愿者说。

据悉，双瑞亭的加入，让鹿城区的“善亭家族”再添新丁。至此，鹿城全区已有30座各具特色的爱心善亭、500余个伏茶点、39家户外劳动者服务站。从一碗伏茶到一顿热饭，从一次理发到一趟代购，这些散落在城市各个角落的“红色阵地”，正在织就一张覆盖全城的“15分钟便民公益服务圈”，让老百姓在家门口就能感受到实实在在的温暖。

来 源：温州日报

原标题： 市区又多一处“暖心亭” 双瑞亭公益慈善服务中心揭牌

记者 董吉妮

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