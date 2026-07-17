温州民企助力中国首例火箭回收

温州晚报 2026-07-17 08:14:00

昨天，江南阀门有限公司收到海南国际商业航天发射有限公司的感谢信，感谢其在长征十号乙运载火箭首次回收任务中的关键配套保障。

温州网讯 昨天，江南阀门有限公司收到海南国际商业航天发射有限公司的感谢信，感谢其在长征十号乙运载火箭首次回收任务中的关键配套保障。

该任务于本月10日12时15分在海南商业航天发射场圆满完成，不仅实现了我国首次一子级可控回收，更创下全球首次海上网系回收纪录。

这封感谢信明确肯定了江南阀门的核心贡献。信中指出，发射场方面与江南阀门密切协同、高效联动，“全力抓好各项保障任务，妥善处置任务实施过程中的各类难点堵点”，称赞企业“以过硬专业能力与强烈责任担当，为重大航天任务的圆满成功作出重要贡献”。

本月10日，长征十号乙运载火箭从海南商业航天发射场点火升空，成功将卫星送入预定轨道。火箭一二级分离约6分钟后，一子级垂直返回，在“领航者”号海上回收平台通过网系捕获方式精准回收。这是我国首次运载火箭一子级可控回收，也是全球首次海上网系回收。这一技术路径验证了海南商业航天发射场具备常态化可重复使用火箭发射回收能力，为我国降低发射成本、提升快速响应能力奠定了工程基础。在这一历史性突破的背后，江南阀门有限公司自主研发的特种阀门提供了关键配套保障。

在本次任务中，江南阀门定制研发的特种阀组随“领航者”号出海作业，直面海上“三高三强”（高温、高湿、高盐雾，强台风、强降雨、强日照）极端环境，同时承受火箭瞬时高温热流冲击，以及船体倾斜、摇摆、振动等多重动态载荷。依托高精度流体调控技术，该阀组实现全工况稳态运行，未出现任何故障，用实测数据证明了国产流体控制装备在航天配套领域的可靠性。

其中，配套的核心产品为三偏心金属密封气动蝶阀。其独特的三偏心结构设计，密封圈置于阀体且与介质流向呈垂直分布，能有效减少高流速介质对密封面的直接冲击和冲刷。在启闭过程中，该阀门实现了零摩擦、零泄漏，持久可靠、运行稳定，完美适配蒸汽、气体等高速流体输送工况。

江南阀门有限公司是江南控股集团的核心子公司，1995年在我市成立。

□晚报记者 谢施琦

来 源：温州晚报

原标题： 承受火箭瞬时高温热流冲击 江南阀门助力中国首例火箭回收

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