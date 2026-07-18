延续不败！鹿城客场拼下龙湾
温州新闻网 2026-07-18 21:13:00
温州新闻网7月18日讯（记者 诸葛之伊）7月18日晚，2026浙BA温州市预选赛B组比赛继续进行中，龙湾队坐镇主场迎战此前三连胜的鹿城队。最终，实力更胜一筹的鹿城队以68:58击败龙湾队，豪取四连胜。
上半场比赛，双方上演了极致的攻防拉锯战。主场作战的龙湾队开局气势如虹，凭借外线连续飙中的三分球先声夺人，随后两队频频上演抢断快攻与阵地战的强硬身体对抗。龙湾队4号陈洋手感热得发烫，无论是顶着防守的强投三分还是持球杀入内线都屡屡得手，半场狂砍22分。而鹿城队则通过流畅的传切配合多点开花。半场战罢，鹿城队硬是顶住了主队的疯狂反扑，以38:36微弱领先。
下半场易边再战，鹿城队通过高强度的防守和流畅的团队配合逐渐掌控了比赛节奏。尽管龙湾队并未放弃，试图发起反击，但经验老道的鹿城队没有给对手留下太多翻盘的机会。最终，鹿城队凭借稳定的发挥，在客场以68:58有惊无险地收下比赛。
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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