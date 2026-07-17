没有悬念！苍南拿下平阳延续连胜

温州新闻网 2026-07-17 21:33:00

温州网7月17日讯（记者 诸葛之伊）继续小组领跑！在刚刚结束的2026浙BA温州市预选赛中，苍南队最终以77:66战胜平阳队。

作为两支3胜0负队伍的榜首之争，这场“苍平德比”可谓看点拉满。现场不仅有NBA马刺队球星凯尔登·约翰逊开球，赛场上的两队更是毫无保留。平阳队核心颜谋植伤愈复出，与苍南当家球星柳杨杰再次决战巅峰，两位温州篮球“扛把子”的火星撞地球，让全场血脉喷张。

比赛一开场，双方就迅速进入了对攻节奏。平阳队颜谋植状态神勇，单节独砍11分试图反客为主；但整体实力更强一档的苍南队攻势更加凶猛，虽然柳杨杰首节遭到重点限制，但王正尧内线频繁发威砍下10分，陈允龙更是飙中2记三分同样斩下10分。在两人的联手压制下，苍南队首节战罢以28:20抢下战局主动权。

次节对抗进一步升级，平阳队展开窒息般的铁血防守，依靠陈忠义的抢断与陈华凯的封盖连续化解攻势，并由颜谋植连送妙传帮助球队追至仅差1分打停苍南。暂停回来双方陷入白热化对飙，平阳队李家城连投带罚砍分，傅乐乐更是飙中三分，帮助平阳轰出高潮并一度取得6分领先。关键时刻，苍南队当家核心55号柳杨杰挺身而出缩小分差，苍南队以42:43进入中场休息。

易地再战，苍南队率先发难，凭一波闪击潮将分差扩大至10分。危急关头，平阳队外线手感滚烫，凭借强硬的三分球咬住比分。读秒阶段两队连续失误打铁皆未能再得分。第三节比赛结束，苍南队以65:58带着7分优势维持领先。

末节决战时刻，苍南队没有给对手留下翻盘的机会。最终，苍南队以77:66在主场顺利带走胜利！

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