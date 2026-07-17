机器狗、无人机、AI护航……黑科技秀出智慧粮储实力

温州都市报 2026-07-17 08:48:39

智能设备已替代八成以上常规巡检任务，粮库守护从“人海战术”转向“技防为主”，基本实现全天候、无死角。科技赋能之下，温州“未来粮仓”正越守越稳、越管越聪明。

温州网讯 7月15日，温州市粮食储备潘桥库夏粮收储正忙。走进该库区，一台四足机器狗正在巡检，它无惧风雨，可执行应急巡检任务；搭载高清与红外热成像双感知设备、可精准识别火灾隐患的无人机盘旋扫描库区，仅5分钟就能完成主库区全景巡查。在温州市粮食AI监管中心，一块大屏实时汇聚全市各地粮库的作业动态与风险预警。该中心深度融合14项AI视觉算法与多模态大模型，配置300路并发智能算力，风险隐患发现率、识别准确率均达90%以上。

温州市粮食和物资储备局办公室副主任王世连介绍，智能设备已替代八成以上常规巡检任务，粮库守护从“人海战术”转向“技防为主”，基本实现全天候、无死角。科技赋能之下，温州“未来粮仓”正越守越稳、越管越聪明。

来 源：温州都市报

原标题： 机器狗 无人机 AI护航

黑科技 秀出智慧粮储实力

通讯员 王斌/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com