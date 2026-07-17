温州晚报 2026-07-17 08:46:34

至此，温州乐清湾口岸开放与铁海多式联运通道实现双向联动，金丽温开放大通道公、铁、水、海多式联运网络建设进一步深化，浙西南、闽北、赣东的“家门口”“出海口”再添新通道。

温州网讯 7月15日，温州港乐清湾港区码头作业繁忙有序，一列满载五金产品的集装箱班列永康东站驶出，经金华海关前置监管、温州海关现场监管换装后，顺利转乘干线船舶通过温州港状元岙港区出口，标志着“永康-温州”首票铁海多式联运业务落地。至此，温州乐清湾口岸开放与铁海多式联运通道实现双向联动，金丽温开放大通道公、铁、水、海多式联运网络建设进一步深化，浙西南、闽北、赣东的“家门口”“出海口”再添新通道。

温州港现有航线覆盖东南亚、中东等五金产品的核心海外市场，与金华市、丽水缙云及周边五金企业出口需求高度契合。温州海关相关负责人表示，这条“铁路快线+海运快航”多式联运的新通道，依托金温铁路直达温州乐清湾港区的铁路专线，将铁路大运量优势与温州港低成本海运优势叠加，将通道优势转化为出口便利，为浙中地区五金货物出口提供了新通道。多式联运模式下，转关集装箱在海关完成施封后即可放行，运抵乐清湾港区换装时无需二次报关，经水水中转至状元岙港区后直接登船出海，构建起“内陆铁路集散—乐清湾换装—状元岙远洋出海”的高效、低成本物流线路。

浙江安德电器有限公司销售总监蔡广太算了一笔成本账：“我们做厨房电器出口，出货量大，物流成本不低。采用多式联运模式算下来能省15%左右，一年下来是笔不小的数目。而且全程不拆箱不复检，货物损耗风险也更低。”接下来，永康将持续加密至乐清湾港区铁路班列频次，引导更多本地货源走温州港、借金丽温大通道“出海”。

自2025年10月15日温州乐清湾港区顺利通过国家正式验收、获批对外开放资质以来，港区通航能级稳步提升、货运规模持续扩容。2026年上半年，温州海关驻乐清办事处监管进出口货物总额首超20亿元，同比增长超9成。

下一步，温州海关将持续聚焦口岸高质量发展主线，深化智慧监管改革创新，持续优化通关服务、升级监管模式、完善多式联运通道布局，充分释放对外开放叠加优势，持续激活口岸经济内生动力，为温州及浙南区域外向型经济高质量发展赋能蓄力。

来 源：温州晚报

原标题： “永康-温州”首批铁海多式联运货物出口，金丽温大通道再添出口新模式

记者 陈培培

本文转自：温州新闻网 66wz.com