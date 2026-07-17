温州日报 2026-07-17 08:46:35

截至目前，市粮食产业集团粮食仓储分公司已累计收购早稻600吨，市本级早稻订单收购工作取得阶段性进展。

温州网讯 7月15日上午，市粮食产业集团所属瑶溪库门口，满载稻谷的农用车排起了长队。抽样、检测、定等、过磅、卸粮……金灿灿的稻谷沿着输送带缓缓入库，谷堆渐次升高。截至目前，市粮食产业集团粮食仓储分公司已累计收购早稻600吨，市本级早稻订单收购工作取得阶段性进展。

今年，在市粮食和物资储备局指导下，市本级早稻订单收购坚持“全覆盖、应收尽收”原则，与100余户种粮农户签订订单合同，落实种植面积约2.4万亩，较去年增长9%。收购价格方面，市本级收购夏粮以二等稻为主，基础收购价定为每百斤134元，与去年持平；对中短粒型早籼稻额外给予每百斤2元专项奖励；对达到三等以上且符合市级储备粮标准的粮食，每百斤再叠加30元奖励。

据介绍，面对台风逼近，粮食仓储分公司主动作为，组织力量助力农户抢收早稻约1500亩。与此同时，台风登陆前两天，公司即紧急启动防台应急收购预案，提前开秤、敞开收购，与台风赛跑。公司密切跟踪台风路径与雨情汛情，统筹各收购库点提前腾空仓容，全面检修除杂、输送与化验设备，延长作业时间并对提前抢收的农户开辟“绿色通道”。一线员工坚守岗位、高效联动，严把质量关、效率关、安全关，对农户抢收稻谷做到“随到随检、随检随收”，全力确保成熟稻谷颗粒归仓。

尽管抢收行动有效降低了部分损失，但台风过境后，全市仍有部分早稻田块因倒伏、穗上发芽而品质下滑，受灾稻谷难以达到常规储备收购标准，一度成为农户最忧心的问题。对此，温州迅速启动灾后兜底机制：因灾降为四等、五等的订单粮，按正常订单奖励标准的80%予以补助；有加工价值的等外粮，按正常奖励标准的50%予以补助，品质受损的稻谷仍能享受订单补助红利，最大限度降低了农户因灾损失。

在收购现场，工作人员一边高效完成稻谷检验定等工作，一边耐心向农户讲解受灾粮分级补助细则。与此同时，工作人员主动电话对接各农户摸排受灾情况，指导并提醒农户及时对接保险机构认定受灾粮。目前，保险查勘已在多个受灾片区有序铺开。

市粮食产业集团有关负责人表示，将持续优化收购服务，加快资金结算进度，确保售粮款及时足额兑付到农户手中；同时加强市场监测和质量管控，以实际行动筑牢粮食安全“压舱石”。

来 源：温州日报

原标题： 600吨早稻入库 温州早稻收储有序推进

记者 邓帆慧 通讯员 章孙俊 黄甜甜

本文转自：温州新闻网 66wz.com