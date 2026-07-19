温州文旅资讯 2026-07-19 09:15:55

进入三伏天后，高温火力全开。走，带娃躲进这几个“神仙”宝藏地，待上一整天都不腻。暑假遛娃消暑，这一篇帮你搞定。

进入三伏天后，高温火力全开。走，带娃躲进这几个“神仙”宝藏地，待上一整天都不腻。暑假遛娃消暑，这一篇帮你搞定。

温州市图书馆

藏书万卷，也藏童趣。在温州市图书馆，阅读、休憩、静心探知，能待上一整天都不腻。

组图 网友LEE 摄

7月1日-8月18日，杜莱互动艺术展限时登陆。六大互动展区里，圆点与线条满场奔跑，杜噜嘟嘟正在办生日宴，拼贴墙上挂满奇思妙想。

组图 网友LEE 摄

每一件作品都出自小朋友之手，每一面墙都在喊你来玩。这一趟，逛不完，也玩不完。

温州市图书馆2楼展厅

7月1日-8月18日（周五上午闭馆）

温州科技馆

在温州科技馆，科学不是书本上的公式，是摸得到的奇妙。

网友晃仔小宝_摄

从一楼“儿童科学乐园”一路玩到三楼“温州‘zhi’造”“走进太空”，越往上越硬核，互动装置根本停不下来。

组图 网友晃仔小宝_摄

这个夏天，“奇妙一夏 快乐当下”暑期活动第一弹也来了。7月8日-31日，全息音响、科普说书人、玩具设计师夏令营轮番登场——原来科学还能这么玩。

组图 网友晃仔小宝_摄

温州科技馆

周三至周日9:00-16:30，16:00停止入馆（节假日另行通知）。

所有游客（含身高1米以下儿童）均须通过“温州科技馆”微信公众号进行线上实名预约。

鹿城区图书馆（新馆）

网友呼呼大睡了没 摄

网友小单是我小名 摄

闲置厂房改造的鹿城区图书馆（新馆），用层叠盘旋的“书山”撑起一整片视觉震撼。

组图 网友呼呼大睡了没 摄

温暖的光线、柔和的色调，漫步书山台阶，连阅读都变得浪漫。

组图 网友呼呼大睡了没 摄

暑假期间，这里还有波西皮普沉浸式插画展。明亮的色彩铺满整个空间，绘本里的场景就立在眼前，走进去，每步都像在翻书，处处藏着惊喜彩蛋。

鹿城区图书馆

波西皮普沉浸式插画展一直持续到10月10日（周一闭馆，别跑空噢～）。

黄石山雕塑公园

植物美学馆

网友一瓶雪碧 摄

在龙湾黄石山雕塑公园深处，藏着一座植物美学馆。绿植环绕，光影斑驳，随手一拍，就是朋友圈被追问“这是哪”的那种照片。

图源龙湾发布

工作日偷闲，周末约拍，或是带全家来待上半天，都自在。美学厅、植物走廊、主题园艺打卡点，不吵闹，不拥挤，氛围刚刚好。

网友 一瓶雪碧 摄

这里还有不定时园艺公益体验。安安静静地给叶片喷喷水，看光影在叶缝里跳跃，时间一下就慢下来了，夏天也没那么燥了。

园博工坊

网友Lulu_zzzz 摄

园博工坊紧挨着园博园，里头玩法不少。动感影院飞越温州山水，AI互动玩到停不下来；老物件展藏着旧时光，偶尔还能碰上瓯绣、木雕免费体验。

组图 网友Lulu_zzzz 摄

带娃来也合适，积木拼搭、手工涂鸦、室内攀岩等，各年龄段都有得玩。家长往落地窗边一坐，抬头就是园博景色，各得其所。

温州园博园-P5停车场（园博工坊）

9:00-17:00，周一、周二闭馆

瑞安市儿童文学动漫馆

图源温州市妇女联合会

国内首个儿童文学动漫馆——瑞安市儿童文学动漫馆，7月3日起试运营。三座展馆如花瓣环抱中央广场，屋顶藏着《小马过河》的印记，与这片诞生经典寓言的土地遥相呼应。

网友大米粒的小金金 摄

组图 网友大米粒的小金金 摄

馆里有可容纳近500人的歌剧厅，专为亲子剧而设；巨幅矩阵屏与奇艺森林里，《小马过河》实景重现，NPC互动让故事有了呼吸；楼上还有星际探索空间，小朋友化身宇航员，穿行星辰，闯关挑战。

组图 网友大米粒的小金金 摄

从文学到动漫，从传统到未来，谁能想到遛娃能遛出这种层次感。

瑞安明镜公园 东侧

试营业期间，开放时间为9:30-21:00（20:30停止入馆）。

试营业期间，先开放1、2层。

来 源：温州文旅资讯

原标题： 暑假遛娃天花板！温州这些室内宝藏地，凉快、好玩，又能学！

本文转自：温州新闻网 66wz.com