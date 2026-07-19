四轮变三轮、裸轱辘 “带病” 狂奔！温州交警“135”快反机制速排桥面隐患
温州网讯 近日，温州市公安局交通管理局城市道路一大队三中队依托交通警情“135”快速反应机制，在东瓯大桥片区快速查获一辆轮胎脱落、仅靠金属轮毂行驶的带病面包车，及时消除一起桥面重大交通安全隐患。
为持续压降东瓯大桥路段事故发生率，筑牢夜间道路交通安全防线，城市道路一大队三中队近期持续优化勤务模式，组建东瓯大桥攻坚巡逻专班，严格落实“1分钟发现、3分钟处置、5分钟清零”的“135”快速反应工作机制，以高频巡控守住桥面安全底线。
事发当晚，中队执勤警力在翠微大道三桥下桥口开展常态化巡逻时，发现一辆行驶中的面包车车身姿态异常、行驶轨迹偏移。民警许建培立即示意车辆靠边接受检查，近距离核查确认：该车右后轮胎已完全脱落，车辆仅靠裸露的金属轮毂行驶，处于极度危险的带病行驶状态。
经询问核实，车辆行驶途中突发爆胎，已不具备安全行驶条件。但驾驶员心存侥幸，认为夜间路面车流较少、修理厂已关门无法联系施救，便冒险驾驶轮胎脱落的车辆继续上路，全然不顾自身与过往车辆的安全风险。许建培进一步核查车辆信息发现，该车还存在年检过期、非法改装等违法行为，多项违法行为叠加，道路安全隐患极大。
现场，许建培明确告知驾驶员，轮胎脱落、轮毂裸露行驶极易引发车辆失控、侧滑、翻车、制动失效等恶性事故，尤其是东瓯大桥路段车速快、车流密集，夜间视线条件差，一旦突发险情后果不堪设想。目前，民警已依法对问题车辆予以暂扣，案件正在进一步调查处理中。
据中队相关负责人介绍，此次高危隐患车辆被快速精准查获，正是 “135” 快速反应机制与东瓯大桥攻坚巡逻专班实战效能的直接体现。该中队坚持常态化网格化布警，采用定点值守与动态巡控相结合的模式，紧盯大桥上下桥口、匝道等事故高发点位，通过快速发现、快速响应、快速处置的勤务闭环，将路面风险遏制在萌芽状态。
来 源：掌上温州客户端
通讯员 郏珊珊
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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