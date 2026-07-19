温州发布 2026-07-19 09:15:57

温州入选4处历史文化街区都有哪些特色？随小布一起到这里走走。

近日，浙江省政府对13个历史文化名镇、名村、街区保护规划予以批复。

原则同意：

《台州市黄岩区茅畲乡下街村历史文化名村保护规划（2021—2035年）》

《台州市黄岩区司厅巷历史文化街区保护规划（2023—2035年）》

《台州市黄岩区桥上街历史文化街区保护规划（2023—2035年）》

《瑞安市忠义街历史文化街区保护规划（2021—2035年）》

《瑞安市会文里历史文化街区保护规划（2021—2035年）》

《瑞安市西山历史文化街区保护规划（2021—2035年）》

《瑞安市丰湖街历史文化街区保护规划（2021—2035年）》

《海盐县绮园路历史文化街区保护规划（2023—2035年）》

《海宁市南关厢历史文化街区保护规划（2021—2035年）》

《海宁市干河街历史文化街区保护规划（2021—2035年）》

《海宁市横头街历史文化街区保护规划（2021—2035年）》

《桐乡市石门镇历史文化名镇保护规划（2021—2035年）》

《桐乡市民合村历史文化名村保护规划（2021—2035年）》

《批复》要求，台州市、瑞安市、海盐县、海宁市、桐乡市人民政府要进一步加强历史文化名镇、名村、街区的保护工作，保持和延续传统风貌，传承和弘扬优秀传统文化，促进文化保护与经济社会的协调发展，充分彰显历史文化名镇、名村、街区的价值和风貌特色。

经依法批准的保护规划是历史文化名镇、名村、街区保护和管理的依据，规划范围内的各项建设活动必须符合保护规划的要求。要将保护规划主要内容纳入国土空间规划，并加强相关规划与保护规划的衔接。加快历史建筑公布、挂牌、测绘建档工作，依法合理适度利用历史文化遗存，努力实现社会效益、环境效益和经济效益的协调统一。

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瑞安市忠义街历史文化街区

该街区保护范围东至虹桥北路，南至解放中路，西至邮电北路，北至万松西路。

该街区是瑞安文脉中心地带，有浙江四大藏书楼之一玉海楼，我国第一所新式中医学堂利济医学堂，全国最早的公共图书馆雏形心兰书社，以及诒善祠塾、林庆云宅等各级文保单位、文物保护点和历史建筑。这里蕴含着深厚的人文精神，记载着瑞安的兴衰遗痕，浓缩着千年古县的历史、文化和情感。

瑞安市会文里历史文化街区

该街区保护范围东沿虹桥路后街，南临南堤街、水心街，西沿现代住宅、浦后街，北沿西小街-东小街。

该街区以新街—会文里为中轴，贯穿的巷道展现出晚清、民国时期建筑风貌，呈现“东文西武”院落布局，历代人才辈出，名人璀璨。其中，会文里东边以项氏家族为代表，有清中期项傅霖藏书楼“株树楼”、清末“洋状元”项骧故居；西边有清水师提督许松年故居、清水师名将陈步云故居等、“东瓯三杰”之陈黻宸、宋恕故居、教育家林尹故居等均集中于此周边。

瑞安市西山历史文化街区

该街区保护范围东沿仓前街-解放南路，南临瑞安港-沿江西路，西沿方宅、胡氏民居，北至玉海中学。

该街区位于瑞安古城西侧，紧临飞云江，是古城西门所在地，借着古飞云渡口“同利埠”的地利而成为繁华之地，是连接福建、浙江的交通要津，物资运送要道。西山街区见证了瑞安历史上航运、商贸的繁华。

瑞安市丰湖街历史文化街区

该街区保护范围东至岭下路，南至现状道路、宾阳门社区，西至环城河，北至解放路以北50-100米。

该街区位于历史城区东侧，紧邻温瑞塘河末段，是瑞安古城“依水而兴”的重要见证。历史上既是进出瑞安城的重要水陆通道，也是古驿路“南塘驿路”的关键节点，明时东安驿馆曾在此接待外国贡使团，民国时还设税关、航船埠头，如今仍存多座古埠头与水利桥梁遗存，其中有东安硐桥是浙南地区罕见的桥庙合一古建筑，见证了昔日商贸繁华与市井生活。

来 源：温州发布

原标题： 浙江省政府批复同意！涉及温州4处

本文转自：温州新闻网 66wz.com