镜头传情AI赋能 “AI说燎原”大赛颁奖

温州日报 2026-07-19 09:15:57

昨天，温州市燎原文化发展促进会举行“AI说燎原”故事视频创作大赛颁奖仪式，表彰一批优秀参赛作品。

温州网讯 “因为七十年前这里点燃了一把火，是人心里的火，是改革的火……”AI短视频作品《燎原：一把人心里的火》，以鲜活镜头、智能叙事重现70年前温州燎原社敢为人先的“包产到户”改革故事，让红色改革记忆焕发全新光彩。昨天，温州市燎原文化发展促进会举行“AI说燎原”故事视频创作大赛颁奖仪式，表彰一批优秀参赛作品。

2026年是燎原社“包产到户”实践70周年。回溯历史，70年前，温州燎原高级生产合作社敢闯敢试、先行先试，在全国率先开展“包产到户”改革探索，开启了中国农村改革的先行实践。

为深度挖掘、传承弘扬燎原首创精神，擦亮温州改革文化金名片，今年5月，在燎原社“包产到户”实践70周年之际，“AI说燎原”故事视频创作大赛正式启动。

本次大赛获奖佳作以AI技术为载体，创新活化历史档案、深度打捞时代记忆，打破传统红色故事传播壁垒，让静态的历史史料立体“站起来”，让久远的改革回响再度“响起来”，以年轻化、数字化的表达，传承燎原改革精神、讲述温州首创故事。赛事自启动以来热度持续攀升，凭借新颖的创作形式与深刻的文化主题，吸引了温州、杭州、北京等地多所高校师生、AI智能创作达人踊跃参与。大赛组委会累计收到参赛AI视频作品39件，作品题材丰富、形式多元、视角新颖。专家评审组从故事完整性、情感感染力、艺术表现力、技术融合度、思想深度等多维度严谨评审，最终评选出《后来的人》《乡野惊蛰》《春雷之前》等10件十佳作品。

来 源：温州日报

原标题： 镜头传情 AI赋能

“AI说燎原”大赛颁奖

作者 黄松光

本文转自：温州新闻网 66wz.com