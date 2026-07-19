潮新闻 2026-07-19 09:30:45

“温州伏茶”怎么会在杭州街头铺开？7月17日，杭州市温州商会2026年温州伏茶启动仪式上，一群在杭州工作、生活、打拼的温州人讲述了一杯伏茶背后的温暖故事。

公益茶摊成了入伏后杭州街头的一道风景。

在各式各样的公益茶摊中，由一群温州人参与的“温州伏茶公益茶摊”出现在杭州的不少大街小巷，受到大家的喜爱。

“温州伏茶”怎么会在杭州街头铺开？7月17日，杭州市温州商会2026年温州伏茶启动仪式上，一群在杭州工作、生活、打拼的温州人讲述了一杯伏茶背后的温暖故事。

从消防站“走出去”的温州伏茶摊

“今年是我们温州伏茶公益茶摊开启的第十年。”在杭州西湖区西湖消防救援站举行的伏茶启动仪式上，杭州市温州商会有关负责人说。

为啥温州伏茶公益茶摊的启动仪式要设在消防站里？这得从一场火灾救援说起。

2017年夏天，杭州西湖区发生一起火灾，消防员们在灭火救援过程中，因高温而出现中暑等不适情况。“我们看了都很心疼，就组织了辖区的温州商人熬制温州伏茶给消防员们喝。”最初参与温州伏茶公益活动的温州人陈光庆说，自己的小儿子也曾是一名消防员，他能体会消防员在夏日高温天灭火、训练的辛苦。

陈光庆为居民递茶。谢春晖/摄

西湖消防救援站是杭州主城区历史最悠久的消防站之一，它就建在居民小区附近。“我们训练和救援回来时会喝温州伏茶，周边居民看到了就来问，我们喝的是啥？”消防员阚劲锋说，消防员们就把温州伏茶分享给了周边的居民，大家都很喜欢。

温州伏茶是一款有解暑功效的温州特色茶饮。“每年三伏天，我们温州街头都有热心居民摆茶摊，免费请过往的人喝。”陈光庆说。当时在消防站帮忙烧伏茶的志愿者们就提出，既然大家喜欢，要不就在杭州街头也“复刻”一下温州伏茶的公益茶摊？

于是，2017年的三伏天，在杭州西湖区西湖消防救援站门口就有了杭州第一个温州伏茶公益茶摊。

今年是温州伏茶公益茶摊出摊的第十年，在杭州全市的茶摊规模也扩大到了17个。

温州伏茶摊前总有温暖的故事发生

“你们的伏茶终于可以喝了，最近天这么热，就等着伏茶呢。”温州伏茶公益茶摊开启首日，西湖消防救援站门口就有居民拿着壶赶来灌伏茶。“大茶杯、保温壶来灌都可以，只要大家觉得好，我们多烧一点也没事。”志愿者说。

在西湖消防救援站里，烧伏茶已经成了消防员与志愿者们共同参与的一项公益活动。温州伏茶的烧煮过程比普通凉茶要复杂一些，“要浸泡后才能开始煮，一锅伏茶出炉，大概需要三四个小时。”西湖消防救援站的消防员说，虽然工序复杂，但大家乐意一起配合。

消防员在茶摊做志愿者。西湖消防供图

在西湖消防救援站对面住着一位97岁的老奶奶，每年公益伏茶开摊，她都会来喝伏茶。渐渐地，消防员与这位老奶奶建立了深厚的友谊。“我们的办公室就能望到奶奶家的窗户，有时看到奶奶家的窗帘好久没有拉开，我们会上门问候一下，看看奶奶需不需要帮助。”阚劲锋说。

现在除了西湖消防救援站之外，还有多个消防站门口都摆起了公益茶摊，茶包、杯子等物料由杭州市温州商会提供，消防员和志愿者配合开启公益服务。在这样的公益服务模式下，杭州消防还推出了“橙蓝驿”公益服务品牌。

在西湖景区保俶消防站门口，消防员摆起茶摊，为宝石山附近的游客提供伏茶；在钱塘区白杨消防救援站门口，公益茶摊成了外卖小哥和周边居民休息的驿站，夏天供应伏茶，秋冬天供应大麦茶；在上城区九堡街道魅力城社区，居民“抢”着做公益伏茶摊的志愿者……

公益伏茶摊。谢春晖/摄

“我也在杭州街头喝到过温州伏茶，有种熟悉的感觉。”杭州跳桥救人小哥彭清林说，他来杭州跑外卖前曾在温州学习生活了5年，对温州伏茶印象很深刻。现在，跑外卖之余，彭清林也在做小哥公益人，“公益服务是不分地域的，希望温州伏茶也能帮更多在杭州跑外卖的小哥们解暑解渴。”彭清林说。

“现在很多温州商会也来学习我们的公益茶摊模式。”杭州市温州商会副会长项文杰说，意大利、西班牙等地的温州商会纷纷来交流学习，希望把温州伏茶公益茶摊推广到欧洲乃至全世界。“我们温州人走遍全球，伏茶这么好的东西，也可以作为公益服务招牌走向世界的。”

来 源：潮新闻

原标题： 十年摆出17个，杭州的温州伏茶公益茶摊，缘起一次对消防员的“心疼”

记者 谢春晖 通讯员 严惠英

本文转自：温州新闻网 66wz.com