从瓯海车间到全球2400多座城市 一副眼镜“不靠造化”的出海之路

温州日报 2026-07-19 09:15:53

一副34克的眼镜，跨越的不只是重量，更是温州传统制造业向价值链高端攀升的刻度。世界看见的，也不只是一款产品，而是一座城市在创新浪潮中重新定义“看见”的野心与魄力。

Looktech智能眼镜。受访对象供图

编者按：每一件“温州货”从出炉到出海，都藏着一个关于创新的故事——可能是技术突破的孤注一掷，可能是流程再造的精益求精，也可能是83万温籍侨胞链接全球的万里接力。今天，一群90后、00后年轻记者，带着“开盲盒”的好奇心，追踪一件产品从出炉、出海到收获全球消费者之心的全过程，在鲜活的故事中看见创新的密码——敬请关注《开箱“温州货”——看见创新中国》！

【开箱·现场】

时间/地点：7月,英国，英格兰西约克郡

现场：“Super smart glasses！”英国博主Ben Huson打开刚收到的好物，一副外观与普通眼镜无异的智能设备，在一番体验后，用略带夸张的语气连声惊叹。他随后拍了一段体验视频，上传YouTube，引发关注。

温州货：Looktech智能眼镜，温州瓯海眼镜有限公司和回车科技联合制造。

【开箱·所见】

这不是一副普通的眼镜。

温州老话讲“眼镜架靠造化”，意思是近视之人看不清世界，做事便只能凭运气。而这款AI眼镜，偏偏要颠覆这句老话——它不只要让人看清，更要让人“看见”过去看不见的东西。

戴上它，34克的机身轻盈到几乎无感——这不仅是数字，更是全球量产智能眼镜中最轻的纪录，比业界公认的40克“佩戴舒适分水岭”还轻了6克。而在这方寸之间，它同时装下了一副近视镜、一副蓝牙耳机、一台运动相机和一位AI助理。

作为眼镜，它可配近视镜片，日常佩戴毫无违和，是真正愿意每天戴出门的智能设备；作为耳机，定向音频技术让声音只向佩戴者耳道传播，旁人近在咫尺亦“隔墙无耳”；作为相机，第一人称视角拍摄实现“所见即所得”，亲子互动、户外旅行，双手解放，记录更自由。

但最核心的突破，在AI。

开会时说一句“Memo开始录音”，会谈结束自动生成会议纪要；出国旅行对着外文菜单抬抬眼，AI不仅实时翻译，还能结合健康状况推荐菜品；找不到东西时，它甚至能帮你回忆“半年前护照放在了哪个抽屉”。

“不是产品经理定义功能，是消费者自己创造功能。”回车科技创始人易昊翔说。AI时代的眼镜，不再是工具的延伸，而是一个全天候陪伴的智能助理。

【开箱·拆解】

轻巧背后的秘密，是一套全球首创的技术方案。

不同于行业普遍采用的高通单芯片路线，回车科技另辟蹊径，用三颗国产芯片分时工作的系统级创新，实现更低功耗、更细镜腿。34克由此诞生。续航同样亮眼——综合使用14至15小时，全天只需睡前充一次电，远超同类产品。

而将这套前沿技术方案落地的，是温州瓯海眼镜有限公司——一家深耕眼镜制造三十余年的传统企业。这条产线来之不易：瓯海眼镜拆掉原有车间重装无尘车间，工人上岗前先剪指甲、练细活，前期报废率高的时候，双方一起扛成本。

回车科技早年深耕脑机接口领域，2022年起谋划将技术植入眼镜这一存量佩戴品类。走访温州多家眼镜企业后，易昊翔团队最终锁定瓯海眼镜，打动他们的有两点：一是工艺，二是魄力。

“做眼镜，他们是真专业。”易昊翔感慨。欧美市场是Looktech主力，针对西方人高鼻梁的特征，瓯海眼镜把鼻托尺寸做了针对性加宽——这些细节，做电子出身的团队根本想不到。镜腿铰链处经得起5000次弯折，表面按奢侈品眼镜标准防刮花处理，确保佩戴数月仍光亮如新。

温州瓯海眼镜有限公司总经理王风华则看得更远：“这不仅是接了一笔订单，更是整个工厂从传统制造向智能制造的一次升级。”

从2023年立项研发到2025年量产，两个行业、两支团队，在碰撞中互相重塑——电子团队教眼镜工人精密组装，眼镜师傅教产品经理人体工学。如今，每小时70副的总装产能在瓯海落地，这里也成为全国传统眼镜厂中首家具备智能眼镜量产能力的工厂。

【开箱·走向全球】

产品走红的起点，是海外众筹平台Kickstarter。该平台汇集了全世界的科技爱好者，贴近日常的佩戴体验、人人能用的AI功能，让它在众筹阶段就一炮而红，也由此收到了意大利、西班牙、英国、巴西、日本等多国眼镜品牌的合作咨询。

产品走红的速度，也超出双方预期。易昊翔用AI模型统计过一组数据：上市以来，Looktech的收货地址已覆盖全球2400多个城市。主力市场自然是北美、欧洲、日本、澳大利亚，但真正让团队惊讶的是——莱索托、阿鲁巴、萨尔瓦多……许多连他们都没听过的冷门国家和地区，也陆续亮起订单。

“非常清晰，非常漂亮！”来自美国亚特兰大的用户Sanidia Oliver评价道。

“现在世界的无数个角落，都有人戴上了温州造的AI眼镜。”易昊翔说。

持续供不应求是最真实的反馈。自去年底上市以来，产品始终断货，在今年1月31日至2月2日的米兰光学眼镜展上，Looktech还与全球最大独立眼镜品牌Polar推出联名AI眼镜Polar MEMO，意向订单超5万副。比国际竞品更低的售价，加上轻量化、长续航和开放AI模型的体验优势，这款温州制造的眼镜正在海外市场撕开一道口子。

从贴牌代工到定义产品，从传统制造到智能升级——Looktech一头连着温州眼镜产业带几十年沉淀的工艺家底，一头连着AI时代最前沿的技术浪潮。

一副34克的眼镜，跨越的不只是重量，更是温州传统制造业向价值链高端攀升的刻度。世界看见的，也不只是一款产品，而是一座城市在创新浪潮中重新定义“看见”的野心与魄力。

来 源：温州日报

原标题： 从瓯海车间到全球2400多座城市 一副眼镜“不靠造化”的出海之路

记者 黄荣杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com