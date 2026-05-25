浙江福达合金材料科技有限公司、加西亚电子电器股份有限公司和报喜鸟控股股份有限公司等3家温企成功入选。
跳出单一市域、立足温州、服务浙南闽北赣东、链接全国资源——东南Token运营中心以“东南”为定位，努力打造区域Token资源组织节点和应用枢纽。
全球服务商理事会温州工作站正式授牌落地，标志着沪温两地构建起长期稳定的出海协作生态，打通“上海高端专业服务+温州优质制造产业”的出海新通道。
昨天下午，住房城乡建设部城市管理监督局市容精细化管理推进会在温州举行。
进一步优化外商投资环境，加大吸引外商投资力度，推动合格境外有限合伙人（QFLP）试点在我市规范有序发展。
温州联合一批国家级学会申报的7个服务团入选，立项数在全国地级市中名列前茅、居全省第一。
近日，中国科协公布2026年“科创中国”科技服务团项目名单。温州联合国家级学会申报的7个服务团成功入选，立项数居全省第一。
如今在海上风电这一新兴赛道上，凭借得天独厚的资源禀赋与全产业链集群效应，正加速打造具有全国影响力的海上风电生产基地。
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