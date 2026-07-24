温州新闻网 2026-07-24 17:44:00

温州网讯（记者 温婉）7月21日晚上，“开局之年看中国·解码创新浙江——在温州看见创新中国”网络主题宣传活动启动仪式在温州园博园中国馆举行。在活动现场，温州市平阳县水头镇党委书记苏立坤以《小边角撬动大经济：平阳宠物镇的“逆袭”密码》为题，讲述了平阳县水头镇把小产业做成大集群，以小城镇扛起大经济的实业振兴故事。

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