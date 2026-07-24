温州晚报 2026-07-24 10:25:00

昨天，温州医科大学附属第一医院高压氧治疗中心在龙港院区正式启用。

温州网讯 昨天，温州医科大学附属第一医院高压氧治疗中心在龙港院区正式启用。

该中心是温医大附一院在浙南地区配置的首个大型高压氧治疗中心，也是医院康复医学科辐射浙南的核心设备。中心采用智能计算机自动化操舱系统，单次可容纳18人同步治疗。舱内还配有可视音画同步投影系统，患者在治疗之余可观看影音内容，舒缓情绪、放松身心。

温医大附一院康复医学科主任、高压氧治疗中心主任刘宝华介绍，高压氧治疗早已突破“煤气中毒专属治疗”的传统认知，其应用范畴已广泛覆盖疾病康复、组织修复及亚健康调理等多个领域。主要适应症包括脑卒中恢复期、颅脑损伤、突发性耳聋等神经系统与五官科疾病，同时也适用于长期失眠、疲乏无力、记忆力减退等亚健康状态的综合调理。

温医大附一院院长张纯武介绍，高压氧治疗中心的启用，是温医大附一院深化“一体两翼”战略布局、推动优质医疗资源精准下沉至龙港的关键性举措。中心将锚定神经康复与重症康复两大核心方向，依托高压氧在组织修复及神经功能重建领域的独特优势，推动总院康复学科能力全面下沉，为龙港、平阳、苍南地区的群众提供安全、专业、便捷的高压氧诊疗服务，有效填补区域内大型高压氧治疗平台的空白。

目前，温医大附一院康复医学科已在公园路院区和龙港院区设立两个标准化病区，开放床位100余张，并配有3000平方米的现代化康复治疗大厅及脑机接口、智能机器人等一系列先进康复设备。

科普小知识

高压氧治疗需经过高压氧医学门诊预约评估，经入舱准备、舱内高压氧治疗及出舱观察三个阶段，单次治疗时长约为60至90分钟。

入舱前须更换氧舱专用纯棉衣物，严禁携带易燃易爆物品、电子产品及饰品；升压过程中可通过吞咽、打哈欠等动作平衡耳压；治疗结束后应适量饮水，当日避免剧烈运动。

来 源：温州晚报

原标题： 温医大附一院龙港院区高压氧治疗中心启用 边治疗边看影音放松身心

记者 王骁 温医大附一院供图

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