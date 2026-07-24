温州日报 2026-07-24 08:46:09

阿坝送上一袭袭绣满格桑梅朵的特色藏袍，交到温州少年手中；温州携承载着瓯越文脉的瓯绣作品“熊猫”，赠予阿坝。

温州网讯 阿坝送上一袭袭绣满格桑梅朵的特色藏袍，交到温州少年手中；温州携承载着瓯越文脉的瓯绣作品“熊猫”，赠予阿坝。昨日上午，小金中学礼堂内暖意融融。“我宣誓：传承长征精神、当好红色传人，争做新时代好少年。”2026年四川省万名青少年夏令营阿坝州分营开营仪式在少年们的铿锵誓言中顺利举行。

恰逢红军长征胜利90周年，应阿坝州关工委邀请，20名温州学子跨越千里，与82名阿坝本地少年相聚懋功会师旧址。一场双向赠礼，将“红领巾”飘扬在长征路上——浙阿互访红色研学夏令营伙伴们的心紧紧团结在一起。

“这个行走的课堂，让我真正体会到读万卷书、行万里路的深意。”来自小金县营盘小学的往届营员蒲垚希分享去年研学所获，用亲身经历为新营员点亮红色研学之路。

来自瑞安市飞云中心小学的温州营员周思妤、小金县达维小学的阿坝营员张语阳依次登台发言。

“课本里的长征路，今天终于能亲身踏上。”东海少年诉说对“新长征”的无限期待。“从前总觉得长征很远，长大后才懂得长征路就是我的家乡山路。”高原少年讲述家门口的红色故事。两地少年心声共鸣，同许传承红色血脉的心愿。

捐赠环节温情满场。温州市关工委、市关心下一代基金会向阿坝州关工委、浙江省驻四川省阿坝州帮扶工作队捐赠10万元“浙里石榴红？关心下一代公益项目款”，用心守护高原少年成长。

温州市对口帮扶阿坝州已有十三个年头。十三年间，从助力脱贫攻坚到聚力乡村振兴，帮扶脚步从未停歇。两地还持续搭建青少年互访平台，用“浙里阿坝石榴红”系列公益项目守护高原少年成长。绵长情谊落地生根、愈发绵长。

“我带了鸭舌、鱼丸，想请阿坝的小伙伴尝尝温州美食。”温州少年们带来家乡特产，小小物件盛满真挚友谊。各族少年并肩而立，一颗颗“石榴籽”紧紧相依，写满浙阿少年的交融同心。

营旗缓缓交接至小金县代表手中，红色使命代代传递。

“强国复兴，我会更努力!”全体营员举拳宣誓，坚定字句回荡礼堂，与红军翻雪山的呐喊遥相共振。

“等妹妹上四年级，也让她参加‘新长征’。”出发那日，清晨的温州龙湾国际机场里，温州营员薛锦涵妈妈目送孩子出发时，牵着身旁的小女儿这样说道。

硝烟散尽，长征已载入史册。而属于少年的新时代长征，征途永续。

来 源：温州日报

原标题： 藏袍瓯绣牵手传浙阿情谊 温州“红领巾”续写长征新故事

特派记者 刘欣瑜

本文转自：温州新闻网 66wz.com