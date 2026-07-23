温州晚报 2026-07-23 08:30:23

温州郑家园食品贸易有限公司总经理孙约肥的家中摆着500多坛酒。二十多年了，一坛都没卖出去。做酒的人家里为什么存着卖不掉的酒？孙约肥说，不是卖不掉，是她自己不卖。“留着提醒自己，诚信不能丢。”

温州网讯 温州郑家园食品贸易有限公司总经理孙约肥的家中摆着500多坛酒。二十多年了，一坛都没卖出去。做酒的人家里为什么存着卖不掉的酒？孙约肥说，不是卖不掉，是她自己不卖。“留着提醒自己，诚信不能丢。”

这个理，是丈夫郑振晓从小听他爷爷说：“先做人再做事。做人不好，酒做得再好也没用。”一句家训，两代人的坚持。2021年，孙约肥入选“中国好人榜”，同时她的家庭获评浙江省文明家庭。做酒的人，最懂酒曲的分量。在她看来，诚信就是最好的“酒曲”。

受访者供图

麦麦酒中传承的诚信精神

孙约肥、郑振晓夫妻是龙湾区永中街道郑宅村人，丈夫郑振晓是“郑家园”第七代传承人。郑家是麦麦酒世家，“郑家园”是永嘉场（今龙湾永强）一带让人羡慕的“牌子”。夫妻俩接手后，从老屋搬来制酒家什，把村里的自家作坊简单改建，开始了制酒。起初生意不好，就兼营熟食赚钱贴补制酒。2012年，小两口注册郑家园食品贸易有限公司，2019年又成立郑家园非物质文化传播有限公司，一步步把“郑家园”打造成了浙江老字号、省级非物质文化遗产。

郑振晓回忆，自己的爷爷曾经开店卖酒卖吃食，常念叨一句话：“先做人再做事，做人不好，酒做得再好也没用。”

郑振晓跟孙约肥讲过小时候的事。爷爷每天开门做生意，如果当天的食材不够新鲜，他从不藏着掖着，会直接告诉顾客：“今天的菜不太行，介意的话还是不要买了。”爷爷常说，钱少赚一点没事，店铺的口碑不能砸。

后来夫妻俩自己做酒，也守着这条规矩。她说：“爷爷传下来的不单是做酒的配方，还是做人的道理。配方可以改良，诚信不能变。”

500坛酒守住经商之本

孙约肥说，诚信是立足之本，家里那批酒，就是这么留下来的。

创业刚起步没多久，一位客户下了500多坛麦麦酒的订单，价值20多万。孙约肥发现自家场地太小，没法在限期内完成这么大的量。她和丈夫商量后，借用别人家的酒坊来做。结果酒做出来了，反复调试，怎么都达不到自家酒坊的口感和味道。

到了交付的日子，一坛都拿不出手。摆在夫妻俩面前的是两条路：交付这批酒，但品质不达标；或者退订单，赔违约金。对刚起步的他们来说，违约金是沉重的负担。

孙约肥犹豫了很久，还是咬了咬牙，决定不交货。她打电话给客户道歉，说酒没做好，货款退回去。客户说：“没事，我喝不出来，把酒送过来吧。”孙约肥却拒绝了。没想到孙约肥一家的诚信打动了他，第二年这个客户又来了，成了郑家园忠实的回头客。他说：“酒的品质也好，这样的商家也值得信任。”

那批酒就这样留了下来，一直存放在家中的中堂。二十多年过去，坛口的红布泛白。孙约肥没有处理掉。她说，留着不是为了别的，就是提醒自己，“郑家园”这块牌子，容不得半点将就。后来她跟自己的两个孩子讲这件事的时候说：“爸爸妈妈当年不是不想要那些钱，是更想要对得起自己的心。”

诚信和酿酒技艺一样值得守住

家风不只是上一代传给下一代，也是在一次次选择里守住的。

几年后，又一个考验来了。一个新客户来店里买麦麦酒，却不小心端走了一坛黑豆酒，比麦麦酒便宜几百块。孙约肥发现后，立即查监控、找车牌、打114，一路追到客户面前，当天把麦麦酒送了过去。客户很意外：“你追这么远，就为换一坛酒？”孙约肥说：“你付的是麦麦酒的钱，但错拿了黑豆酒，这事不能就这么算了。”这个客户后来也成了常客。他说：“卖酒的人这么较真，酒肯定不会差。”

孙约肥把家里最重要的精神总结成六个字：诚信、和谐、敬畏。“诚信是本，和谐是家，敬畏是底线。”她说，这些道理不是讲出来的，是做出来的。她的父亲也是公益爱好者，退休后每周固定去探望困难家庭，去时带着孙约肥的孩子。孙约肥自己也常参加公益活动，每年为残疾人捐款。她说：“帮助别人的同时，自己也感到心中有力量。”

孙约肥的女儿今年25岁，从事互联网行业，空余时间帮家里打理网店。她从小听这些故事长大，直到自己开始打理网店，才真正理解了父母当年的坚持。她对孙约肥说：“以前觉得做生意就是买卖，现在才知道，我们不仅是卖酒，更是诚信。”孙约肥说：“孩子能懂这个，我就觉得值了。”她跟两个孩子说的最多的一句话，还是爷爷传下来的那句：“先做人再做事，做人不行，什么都做不好。”

中堂里那五百多坛酒还在，坛口的红布泛着旧色。孙约肥一家认为，诚实守信和麦麦酒酿造技艺一样，需要被一代代人守住。

来 源：温州晚报

原标题： 酿酒的人家为何摆着五百坛卖不出去的酒？温州这家人20多年守住“诚信”二字

记者 张琼冉 文摄 实习生 郑好

本文转自：温州新闻网 66wz.com