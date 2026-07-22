温州日报 2026-07-22 08:23:00

温州市瓯海区公立艺术学校合唱团从全球31个国家和地区、306支顶尖参赛队伍中强势突围，一举斩获本届赛事总冠军，实现温州乃至浙江青少年合唱领域的历史性突破，标志着本土中小学合唱艺术水准迈入国际一流行列。

比赛现场。采访对象供图

温州网讯 刚刚落幕的第十八届中国国际合唱节传来重磅喜讯——温州市瓯海区公立艺术学校合唱团从全球31个国家和地区、306支顶尖参赛队伍中强势突围，一举斩获本届赛事总冠军，实现温州乃至浙江青少年合唱领域的历史性突破，标志着本土中小学合唱艺术水准迈入国际一流行列。

“当现场响起我们学校名字的时候，大家立刻尖叫起来，好多同学当场落泪了，这段时间排练得这么辛苦瞬间觉得都值了！”说起夺冠那一刻，合唱团团员潘乐怡的声音依然带着颤抖。这份泪水背后，是日复一日的坚持和汗水。

作为我国唯一国家级、国际性合唱艺术盛会，中国国际合唱节创办于1992年，是目前亚太地区规格最高、权威性最强、影响力最广的合唱艺术交流赛事平台，被誉为合唱界的“奥林匹克”，赛事含金量与专业认可度位居行业顶端。

在这场高手云集的国际赛事中，瓯海区公立艺术学校合唱团精心准备了三首风格迥异的曲目：第一首为纯无伴奏合唱，极致考验声部融合与气息控制；第二首《谷雨梯田》，是极具民族特色的三声部作品，旋律勾勒出谷雨时节山间梯田的温柔画面，演唱难度极大；第三首是外文曲目，融合印度音乐曲风，节奏韵律与国内作品截然不同。三首曲子全方位展示了孩子们驾驭不同语言、不同风格作品的过硬实力，最终战胜国内外众多专业及名校合唱团，摘得总冠军桂冠。

“整个7月，孩子们几乎没有完整的休息日。”指挥王贺娜老师在电话中激动地告诉记者，深知本届赛事汇聚全国顶尖合唱队伍与国际专业评委，竞争强度空前、比拼维度全面，合唱团自暑假首日便开启封闭式高强度集训。盛夏酷暑难耐，孩子们在排练厅内日复一日长时间投入训练，逐字逐句打磨唱腔、精雕细琢声部配合、反复磨合舞台状态，不放过任何一处细节瑕疵。在王贺娜看来，此次夺冠不仅是演唱技艺的极致展现，更是团队意志与初心的胜利，她说，这份国际荣誉，是每一个人咬牙坚持、并肩拼搏换来的，是全员凝心聚力、坚韧奋进的成果。

瓯海区公立艺术学校校长陈乘风表示，该校深耕“曼教育”美育体系，此次夺冠有力印证了普惠美育、全员美育的可行性——合唱融入日常教学，让普通孩子也有机会站上国际顶尖舞台，在和声磨合中学会倾听与包容，在跨国交流中厚植文化自信。同时，这一成绩更是打破了“艺术耽误文化课”的偏见，为区域青少年合唱发展树立了标杆。

来 源：温州日报

原标题： 从全球306支队伍中脱颖而出 温州少年斩获中国国际合唱节总冠军

记者 洪越风 瓯海融媒记者 陈瑶

本文转自：温州新闻网 66wz.com