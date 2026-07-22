温州日报 2026-07-22 08:42:02

近日，在浙江乌岩岭国家级自然保护区上芳香林区监测点，黄腹角雉课题项目组在跟踪监测中拍摄到两只野化放归的黄腹角雉与雏鸟共同活动的画面，形成“三口之家”。

温州网讯 近日，在浙江乌岩岭国家级自然保护区上芳香林区监测点，黄腹角雉课题项目组在跟踪监测中拍摄到两只野化放归的黄腹角雉与雏鸟共同活动的画面，形成“三口之家”。这是放归个体首次在自然环境中成功繁殖的直接证据，标志着乌岩岭黄腹角雉野外放归工作取得重要阶段性成果。

“三口之家”抓拍丨供图 乌岩岭管理中心

据项目组负责人介绍，乌岩岭黄腹角雉野化放归项目于2019年启动，此次发现的“三口之家”证明，放归的黄腹角雉不仅能长期存活，还能完成求偶、筑巢、育雏等完整繁殖行为，实现了从人工繁育到野外自立的跨越。监测数据显示，经过野化训练的放归个体50天存活率达85.7%，显著高于未经训练个体。此次繁殖成功的个体正是早期放归批次中适应力较强的代表。

黄腹角雉是中国特有的濒危物种，野生种群长期面临栖息地碎片化、基因多样性下降等威胁。乌岩岭通过定向放归人工繁育的种群，促进不同栖息地黄腹角雉的基因流动，有助于提升整个种群的适应性和抗风险能力。目前，乌岩岭野生黄腹角雉种群数量已恢复至520余只，成为全球种群密度最高的区域之一。

据了解，为精准评估放归成效，乌岩岭联合北京师范大学等科研团队构建了“卫星追踪+红外相机+声纹识别”的立体监测网络。放归个体佩戴的微型卫星追踪器可实时回传位置与活动轨迹，配合野外高清视频监控，科研人员得以全程掌握其觅食、繁殖及天敌应对等行为。此次拍摄的影像也为研究黄腹角雉野外繁殖生态提供了宝贵数据，同时说明了保护区近年来在上芳香林区持续开展栖息地改良、搭建仿生人工鸟巢等行为，为放归个体及其后代创造了更安全的生存环境。

据悉，乌岩岭作为全球重要的黄腹角雉保种与科研基地，自1983年启动系统性保护以来，已形成“人工繁育—野化训练—科学放归—长期监测”的完整技术体系。下一步，乌岩岭将持续推进黄腹角雉栖息地与种群时空动态自动监测项目，深化与高校、科研机构的合作，计划扩大放归规模，并探索跨区域种群交流，同时依托主题馆、野外博物馆等平台，开展科普研学与社区共建，为全球濒危雉类保护贡献经验。

来 源：温州日报

原标题： 野化放归个体在自然环境首次成功繁殖 乌岩岭黄腹角雉保护获阶段性突破

记者 徐龙飞 通讯员 李绍庆 何纳

本文转自：温州新闻网 66wz.com