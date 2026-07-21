温州晚报 2026-07-21 09:02:35

2024年，叶剑锋家庭入选浙江省文明家庭。公益在叶剑锋家不是一个人做的事，是一家人坐下来商量的事。

叶剑锋一家人

为山区学生捐赠书本

孩子与福利院儿童成为朋友

温州网讯 暑假回到家第二天，温州女生叶馨洁就去了瓯北码头的公益茶摊，接过了烧伏茶的活儿。这个茶摊，是她父亲叶剑锋当年做义工的地方。

2009年，叶剑锋加入了永嘉县义务工作者联合会。那时他没想到，这个决定会让全家人都走上同一条路。2024年，叶剑锋家庭入选浙江省文明家庭。公益在叶剑锋家不是一个人做的事，是一家人坐下来商量的事。

新婚后的一个决定

坚持了十几年

为什么暑假一回家就去做义工？叶馨洁的选择，和父亲有关。

叶剑锋告诉记者，自己每年假期都会带着家人一起参加义工队的活动，两个孩子从小就耳濡目染。但他常跟人说，这个家的公益之路，起点不在他，在他的妻子。

2004年，叶剑锋和妻子胡胜奴刚结婚不久。夫妻俩跟随义工队去永嘉一所山区学校探望住校的留守儿童。推开宿舍门，他们愣住了——孩子们的床铺底下，垫的全是稻草。冬天快到了，床板上的稻草就是孩子们用来御寒的东西。叶剑锋说：“那时候我们刚结婚，自己也没什么钱，但看到那个场景，心里很不是滋味。”没想到那天回到家，妻子胡胜奴主动开了口：“我们每个月拿出一部分收入，资助困难学生吧。”

从那时起，叶剑锋夫妇便约定好，每月固定拿出一笔钱用于助学，这成了他俩雷打不动的习惯。叶剑锋说：“那时候刚结婚，也没什么钱，但她说了那句话，我就觉得这件事要做一辈子。”胡胜奴说：“当时就是觉得，我们少花一点，能帮一个孩子把书念下去，值了。”这个公益习惯成了生活的一部分，叶剑锋一家坚持了十几年。

十几年间，夫妻俩资助过多少学生、捐过多少钱，他们没有仔细算过。“每次看到那些孩子能继续读书，就觉得这件事做对了。”叶剑锋说。

每月一次家庭座谈会

公益成了全家人的行动

在叶剑锋家，有一个特别的传统——家庭座谈会。每月一次，时间安排在饭后，一家四口围坐在一起，每个人轮流发言——对不好的行为提出批评，交流学习上的事，也讨论助学和公益的安排。他说：“从平等的角度交流，他们愿意说，我们也知道他们在想什么。”

叶剑锋认为，座谈会也是一家人商量“怎么帮”的平台。正是在一次座谈会上，女儿叶馨洁提出了一个想法：“福利院的孩子没有家长带出去游玩，志愿者们能不能每年带他们出去玩一次？”

这个想法被认真讨论，得到了全家的肯定与支持。后来，叶剑锋将女儿的想法带到了永嘉义工联，联合福利院组织孩子们去了洞头、温州科技馆等地，这个活动坚持了好多年。叶馨洁说：“看到他们第一次看到大海的样子，我也和福利院的弟弟妹妹们一样开心。”她也因此和福利院的孩子们成了朋友。

叶剑锋觉得，座谈会最大的价值在于“让孩子觉得自己是被尊重的”。他说：“他们提的想法，我们会认真讨论、认真去做。他们就会觉得，这件事是我参与的，不是爸爸妈妈让我做的。”

带着孩子一起走

当公益路上“领路人”

叶剑锋告诉记者，做义工这些年，他专注于助学，每年假期去困难学子家中探望时，他都会带着两个孩子一起。

有一年，他带着女儿叶馨洁和儿子叶祈君去一个困难学子家。那是一栋木质老房子，家里唯一的电器是一盏灯。孩子的母亲失联，父亲靠务农维持生计，假期里孩子总是一个人待在家里。回家以后，两个孩子对他说，看到那个困难学子的家，他们觉得心里很难受，原来真的有人在这样的环境里生活。“回来以后，他们的变化特别明显。”叶剑锋说，“后来每年他们都会主动整理一批旧书，说要送给山区学校的孩子们。”

叶剑锋说，带孩子们去亲身体会，比讲道理有用。“他们会知道这个世界上还有很多人生活不易，会懂得珍惜自己拥有的，也愿意伸出手去帮别人一把。”在他看来，这些经历教会孩子的，不是书本上的知识，而是同理心、责任感和不轻易抱怨的态度。“这些品格，光靠说是教不会的，要让他们自己去看、去感受。”

从新婚时妻子的一句提议到如今两个孩子主动接过公益的接力棒；从瓯北码头的一杯伏茶，到山区孩子收到的一本旧书。叶剑锋说，这条路，他们还会一直走下去。

来 源：温州晚报

原标题： 每月一次召开家庭座谈会 温州这家人把公益做成了“家事”

记者 张琼冉 受访者供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com