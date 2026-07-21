温州日报 2026-07-21 08:30:00

从地图上看，台湾的半屏山在高雄，大陆的半屏山在洞头，中间隔着整片海峡。但有些东西，海浪冲不散，夜色也盖不住。

温州网讯 “以前只是听过民谣，今天真的站在这里，感觉乡愁有了具体的模样。”

7月20日19时，洞头东沙不夜港，演出还未开始。来自台湾的参访青年郑威仁举着手机，取景框里，舞台的暖色灯光刚刚亮起，身后便是半屏山的轮廓。他按下快门，把照片发给了海峡对岸的家人。

“一座山分两半，现在海峡隔着，但我们人还是可以来。”演出开始前，台湾音乐人乔玉龙站在后台，目光投向不远处的山影，这是他第二次来温州。得知洞头也有半屏山，他觉得这趟非来不可。这位在台北长大的音乐人，对洞头有一种天然的亲近感。“这里和台湾一样靠海，所以来到这里很亲切。”海鲜、海蛎子、虾、螃蟹，都是台湾餐桌上常见的食物，连口音都像极了台湾的“海口腔”。

“半屏山哪，半屏山，一半在大陆，一半在台湾。”19时30分，2026两岸半屏山文化交流暨闽南语音乐季重磅活动——“海浪的情书”双屏闽南语音乐荟准时开唱。台湾歌手张志良和吕宜静并肩走上台，唱出那首两岸都熟悉的《半屏山》。台下600多名两岸同胞、青年学子中，不少人轻声跟唱。渔港边，海浪声和歌声混在一起，分不清彼此。

轮到乔玉龙演出，他唱的是《爱拼才会赢》。前奏一起，台下便有观众跟着打拍子，很快蔓延成全场齐拍。他唱到一半，索性把话筒递向台下，观众接唱的声音竟比他还要响亮。乔玉龙笑了——这首歌在两岸几乎人人会唱，它传递的精神不仅属于闽南人，更属于所有努力打拼的中国人。

台下，一位80后青年听得格外专注。他就是郑威仁，来自台南，来大陆创业已经12年。他与温州的缘分，要从爷爷那辈说起。

“爷爷是温州乐清人，从小就跟我讲，落叶要归根。”郑威仁说，爷爷1994年去世时，自己还在读小学三年级，但这句话一直记在心里。父亲也反复提起老家的事。去年，在温州台办的帮助下，他终于在乐清找到了爷爷的亲人。郑威仁说，他坐在台下，跟着每一首闽南歌轻声哼唱，那些旋律和他从小听到的一个调子。

当晚的音乐荟分四个篇章铺展开来，从离乡到归根，从奋斗到豁达。闽南独立摇滚乐队——广土主任乐队唱起《天下人的妈祖》，乐声穿过海风，飘向半屏山的方向。观众席里，一位从成都专程飞来的女孩也在跟着哼唱。她来过温州很多次，之前去台湾旅行时，还专门拍过当地的“温州街”。那些跨越海峡的地名，在这一晚都变成了熟悉的旋律。

演出结束，渔港归于平静，半屏山仍静卧东海之上。从地图上看，台湾的半屏山在高雄，大陆的半屏山在洞头，中间隔着整片海峡。但有些东西，海浪冲不散，夜色也盖不住。

来 源：温州日报

原标题： “乡愁有了具体的模样”！半屏山下，两岸青年共唱闽南语歌谣

记者 黄文盈 通讯员 黄牧野 邵尧烨

本文转自：温州新闻网 66wz.com