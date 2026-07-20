瓯海大孵化器集群进阶之路：四年“孵”出一片创新“林”

温州日报 2026-07-20 08:39:00

从实验室技术突破到市场化产业突围，锌芯钛晶的跃迁之路，正是瓯海区大孵化器集群赋能创新“金种子”的生动缩影。

温州网讯 近日，浙江大学温州研究院新型光电材料研发中心传来捷报：温州锌芯钛晶科技有限公司“AI驱动全固态钙钛矿量子点开发与微显示芯片应用”项目，斩获2026年第二批中央引导地方科技发展资金500万元。

这家由该研究院孵化出的创新企业，跑出了惊人的成长曲线：一年上规、两年营收破亿，A+轮融资获紫金港资本千万级独家投资，近期更跻身国家专精特新“小巨人”行列……从实验室技术突破到市场化产业突围，锌芯钛晶的跃迁之路，正是瓯海区大孵化器集群赋能创新“金种子”的生动缩影。

一港一谷

构筑全链条孵化矩阵

走进瓯海，一条从“一粒种子”到“参天大树”的企业成长路径清晰可循。这背后，是瓯海对“一港一谷”战略地位的系统布局，以及对全链条孵化矩阵的持续打磨。

落子关乎全局。自2022年4月温州市全面启动大孵化器集群战略以来，瓯海将大孵化器集群建设视为培育新质生产力、抢占区域创新制高点的战略引擎：中国（温州）数安港抢抓“人工智能+数据安全”新风口，构建“安全底座+数据粮仓+垂类模型+场景生态”体系；中国基因药谷聚焦“温州生长因子之城”建设，同时深耕生物医药、宠物医药、特医食品等赛道；温州市国家大学科技园及浙大温研院新材料孵化器、上大温研院医工融合孵化器等N个特色平台各展所长，在数字经济、新材料、生命健康等细分领域精准卡位。

“我们不仅提供物理空间，更要构建生长‘逻辑’，将平台优势转化为全域创新势能。”瓯海区科技局相关负责人表示，四年间，孵化成效正加速显现：温州市国家大学科技园获评工信部标准级科技型企业孵化器，中国数安港26个项目入选全省未来产业“四库”培育名单，中国基因药谷孵化企业清大视光、维眸生物双双跻身“浙江未来独角兽企业TOP100榜单”……

目前，瓯海已建成孵化空间229万平方米，入驻孵化项目2900个，集聚青年人才2万名，创新浓度持续攀升。

政策加码

全周期供给“阳光雨露”

“科技型中小企业最缺的不是技术或人才，反而是一个能安心搞研发、专心做产品的落脚之处。”00后创业者苏祺恒颇有体会，他从游戏公司策划转身扎进AI创业浪潮，创办温州万境智能科技有限公司，进驻数安港OPC创业生态群后，公司迅速打开局面，其研发的智能体产品已进入内部测试阶段。

针对初创痛点，瓯海推出“入孵有礼”大礼包：标准化孵化空间配套工商注册、税务登记、专利申请等全流程代办服务，实现“拎包入驻、开张即干活”。数安港送出“算力券”“模型券”“语料券”三项硬核补贴：采购自主智能算力、调用大模型API或私有化部署、建设高质量数据集均可享30%补贴，年补贴上限均达50万元，为入驻团队铺就低成本快车道。

在企业成长过程中，瓯海同样步步“托举”：首次认定省科技型中小企业奖励3万元，首次认定国家高新技术企业奖励20万元，新认定国家科技领军企业最高奖励80万元，陪伴企业从“小苗”长成“大树”。研发端按企业上年度研发费用总额分档补助。

此外，瓯海还联合多家银行创新推出“科创指数贷”，政府按放贷当年末最后一期一年期LPR的30%给予贴息。

从“小苗”到“大树”，瓯海用一套覆盖企业全生命周期的政策体系，让不同规模、不同阶段的创新主体，都能找到适配的成长坐标。

服务升级

全链体系全程“伴飞”

温州精石微通科技有限公司，是华中科技大学温州先进制造技术研究院首批孵化企业之一，依托研究院开放共享的电子功能陶瓷材料与器件重点实验室，企业成功研发出系列具有自主知识产权的LTCC用陶瓷粉料，实现微波通信上游关键材料国产化替代。

“从技术验证、小批量试产到规模化生产，每个易‘卡壳’环节，平台都能搭把手、扶一把，这样，好的科研成果才不会‘烂’在实验室里。”华中院常务副院长杨威说。

依托浙大温研院、华中院等高能级科创平台，瓯海为在孵企业搭建起“材料配方—器件设计—中试验证—产业化应用”全链条创新体系，推动高校院所“成果货架”与企业“需求清单”精准对接。目前已促成科技成果转化7项，孵化企业7家，项目总估值达6亿元。

硬件支撑有力，软服务同步跟进。一支由投融资专家、产业专家、优秀企业家构成的创业导师库，为企业提供一对一“陪跑”辅导；常态化开设“创业训练营”，从技术研发到资本运作全方位“补课充电”；通过路演、对接会、创业大赛等活动，搭建项目、资本、人才高效对接桥梁，让好项目站上“舞台中央”。

随着政策红利与创新要素持续叠加，孵化空间加速拓展、创业项目批量落地、青年人才奔涌而来，这片日益繁茂的创新之“林”，正成为瓯海高质量发展的强劲引擎，也为区域创新驱动发展提供了鲜活样本。

来 源：温州日报

原标题： 四年“孵”出一片创新“林”——瓯海大孵化器集群进阶之路

记者 洪越风 瓯海融媒记者 庄苗苗

本文转自：温州新闻网 66wz.com