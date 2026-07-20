大暑将至，高温+午后雷阵雨已送达温州！
温州网讯 连续多日的晴热天气尚未歇脚，新一轮高温已在路上。7月19日，温州市气象台发布天气预测，新一周我市将迎来一段持续性高温天气，最高气温从36℃一路攀升至38℃。7月23日又值“大暑”——这是夏季的最后一个节气，也是一年中最热的时段。
7月20日-25日，我市将维持多云为主的天气格局，每日最高气温均在36℃及以上，其中下周六预计达到38℃的高位；夜间最低气温也稳定在27～28℃之间，可谓“昼蒸夜煮”，全天候闷热。
值得注意的是，每天午后伴有阵雨或雷雨天气。7月20日、21日两天，全市范围均可能出现午后雷阵雨；从22日起，降雨主要集中在西部山区。气象专家提醒，午后雷雨往往来得急、去得快，局地可能伴有短时强降水和雷雨大风，市民出行需留意天气变化。
23日0时18分，将迎来大暑节气。大暑正值“三伏天”里的中伏前后，阳光猛烈，高温潮湿多雨。在民间，大暑素有吃仙草、喝伏茶等消暑习俗，讲究“冬病夏治”的市民也可趁此时节适当调理身体。连续高温之下，需特别注意防暑降温。户外工作者应尽量避开中午时段作业，及时补充水分；老人、儿童及体弱者应减少外出，谨防热射病。
温州逐日天气预报
20日（周一）：多云，午后阴有阵雨或雷雨 27～36℃
21日（周二）：多云，午后阴有阵雨或雷雨 27～36℃
22日（周三）：多云，午后西部山区局部有阵雨或雷雨 28～36℃
23日（周四）：多云，午后西部山区局部有阵雨或雷雨 28～36℃
24日（周五）：多云，午后西部山区局部有阵雨或雷雨 28～37℃
25日（周六）：多云，午后西部山区局部有阵雨或雷雨 28～38℃
来 源：温州日报
记者 徐龙飞
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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