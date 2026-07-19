掌上温州客户端 2026-07-19 09:15:56

近日，中国音乐家协会公布中国音乐“小金钟”全国青少年合唱展演入围名单，瓯海公立艺术学校合唱团上榜，将作为浙江唯一代表队赴河南郑州参加全国现场决赛。

温州网讯 近日，中国音乐家协会公布中国音乐“小金钟”全国青少年合唱展演入围名单，瓯海公立艺术学校合唱团上榜，将作为浙江唯一代表队赴河南郑州参加全国现场决赛。

瓯海公立艺术学校合唱团凭借纯净音色、饱满和声与细腻的艺术演绎，斩获浙江少年组唯一晋级名额。该团队深耕合唱训练五年多，基本功扎实，在指挥王贺娜老师团队带领下稳扎稳打，先后拿下区、市、省、国家级多项合唱奖项。师生利用课余及周末打磨四首参赛曲目，精修演唱细节。此次以全省唯一身份闯入全国决赛，是瓯海公立艺校美育的重大突破。

该校校长陈乘风表示：“美育不是锦上添花，而是点亮孩子心灵的火种。我们全力支持每一个孩子用歌声追逐梦想，让艺术成为他们一生的财富。”学校将全力支持孩子们参加复赛，从服装道具、交通食宿到专业指导，全方位保障团队备战郑州总决赛，唱响瓯越童声，展现浙江少年合唱风采。

本次展演由中国音乐家协会主办，是国内青少年合唱领域权威性顶尖的国家级专业赛事。组委会从全国各省音协推荐的优秀合唱团中层层筛选，最终集结北京、浙江、广东、天津、山东、云南、福建、陕西等地共15支精英队伍，将齐聚郑州同台比拼。现场实行两轮展演、演绎四首作品的严苛赛制，从声部融合、音色塑造、作品艺术诠释等多维度综合评审，赛事竞争激烈、含金量极高。

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原标题： 全省唯一！瓯海公立艺校合唱团出征中国音乐“小金钟”全国展演

记者 叶锋

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