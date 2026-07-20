央视新闻客户端 2026-07-20 09:13:59

近日，浙江温州警方破获了一起留学中介诈骗案件，多名学生受骗无法入学。

随着高考、中考落下帷幕，就读国际高中或出国留学成了不少家庭的选择，各类留学中介也迎来咨询的高峰期。然而一些留学中介看似贴心的“代缴学费”“垫付保证金”等“一条龙服务”，实则暗藏风险。近日，浙江温州警方破获了一起留学中介诈骗案件，多名学生受骗无法入学。

“一条龙服务”暗藏风险

多名学生无法入学

2026年5月以来，浙江省温州市公安局鹿城区分局接到多起群众报案，称被同一家留学中介诈骗。

被害人 小林：事情主要发生在2025年12月，中介刘某跟我提出我拿到了录取通知书，其实是带有附加条件的，要求缴纳大概几千英镑的定金，或者叫“留位费”。刘某当时一直坚称从她这边缴会有某些便利或者是好处。最后，我们还是选择她进行代缴。

然而，这笔本该用于保留入学资格的费用并没有按约定完成缴纳，导致多名被害人错过国外大学的缴费时限，被取消入学资格。

被害人 小林：后来我们给学校发邮件，招生办回复没有收到这笔费用，因此你的offer或者录取通知书被撤销，也导致我后面一整年相当于是空闲的。

接到报案后，温州鹿城警方随即展开调查，通过调取、梳理学生及家长与留学中介之间的转账记录、聊天内容和合同文件等，迅速锁定了该机构负责人刘某。2026年5月，刘某在接到公安机关电话后主动到案。

温州市公安局鹿城区分局绣山派出所民警 陈道勇：经过审讯，刘某承认了自己的犯罪事实，后被刑事拘留，之后我们拉取了刘某的转账记录及聊天记录，发现像这样的情况还有很多，这些家长涉及广州、杭州、宁波等地。目前已经掌握有13名受害人，涉及金额200多万。

日前，浙江省温州市鹿城区人民检察院以涉嫌诈骗罪依法对刘某批准逮捕。因本案受害人众多、涉案金额巨大，案件正在进一步侦办中。

利用信息差编造名目

先办真录取再套钱

海外留学申请周期长、流程多，语言有门槛，存在信息差，让一些不法分子有了可乘之机。警方介绍，与传统诈骗中虚构入学事实不同，在这起案件中，部分受害人因为确实收到了录取通知书，才对后续“代缴学费”“缴纳保证金”等话术放松了警惕。

民警调查发现，起初犯罪嫌疑人刘某确实能帮一些客户办成入学事宜，从而获得了家长的信任。但后来公司经营不善，个人也因合同纠纷背负巨额债务。刘某为了填补资金缺口，开始利用信息差编造各种名目，骗取被害人钱款。

陈道勇：

第一种情况是，她先帮助学生被学校录取，取得家长信任，再跟家长说可帮忙缴纳学费。

第二种情况是，连通知书都还没有拿到，她编造了一个已预录取的情况，并表示帮预缴学费有优惠。

第三种情况是，以自己跟学校领导比较熟悉、有特殊渠道为由，编造了跟学校领导的聊天记录。

为了以假乱真、拖延时间，犯罪嫌疑人刘某还伪造了与校方的聊天记录，编造学校系统通知等发送给被害人。多名被害人直到迟迟无法入学，自己联系上校方进行核实，才发现受骗。

温州市鹿城区人民检察院检察官 谢毅特：本案的一个特殊之处也是家长和考生容易踩坑的地方，就是留学中介诈骗的方式是“真录取+假代缴”，其先通过申请取得一个真实的录取通知书，家长看到真实录取通知书之后就会信任，面对中介机构后续提出的一些异常要求，比如代缴相应的学费、住宿费的情况，就卸下了防备。

缴费认准官方账户

核验信息掌握主动权

面对众多留学中介，广大家长和学生该如何防范欺诈陷阱、保护自身权益？

前不久，针对近年来一些机构通过在国际互联网上发布虚假广告信息，从事非法留学中介活动，欺骗拟出国留学的学生及家长，教育部发布提示信息：建议通过教育部教育涉外监管信息网（jsj.moe.gov.cn），或咨询教育部留学服务中心和外国驻华使馆等正规渠道，查询和了解合法的自费出国留学中介机构名单、国外学校办学资质情况及其他相关留学信息。

同时，检察机关提醒，选择留学中介机构时，也可以通过查询法院判决文书，核查机构是否存在经营风险，尽量选择市场信誉好、经营状态佳的中介机构，切勿轻信一些机构所谓“内部渠道”“加急办理”“优惠折扣”等说辞。

谢毅特：家长和考生在信息上不能光听留学机构的片面之词，也要通过登录相应的院校官网予以核实，坚持一定的信息自主。

同时，检察官建议广大学生和家长，在委托中介的同时，也应主动了解目标院校的官方招生政策、申请流程及截止日期。所有申请材料、录取通知及缴费凭证应由本人亲自核对确认。

谢毅特：钱款往来的时候，一定要坚持对公转账，正规的海外院校相应的学费以及住宿费的缴纳均是走对公渠道。如果相应的留学中介机构提出私下转账以及代缴服务，保持警惕之心。

来 源：央视新闻客户端

原标题： 收到录取通知却无法入学 警惕留学中介“代缴学费”骗局

本文转自：温州新闻网 66wz.com