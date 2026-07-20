“温享盛夏”2026暑期消费季启动
温州网讯 面前是超清巨型观赛巨幕和全域环绕立体音响，人声鼎沸，后面是汇集各类温州地道风味小吃的美食市集，烟火气升腾。7月18日晚上，“温享盛夏”2026暑期消费季暨百威世界杯FIFALAND啤酒嘉年华在温州科技广场正式开幕，也将这场于7月16-22日举办、为期7天的温州夏日夜经济盛宴推向了高潮。
消费是经济增长的持久动力，也是人民对美好生活向往的直接体现。据主办方介绍，本次“温享盛夏”活动，正是抢抓2026世界杯这一国际消费热点，精心打造的一场“体育+文旅+商业”跨界融合夏日盛宴。活动与国际知名品牌百威携手，将世界杯的激情与温州本土的美食文化深度融合，共同构建属于温州的世界杯盛夏之夜和沉浸式的夜间消费新场景，打响“夜温州”品牌、打造“月光经济IP”。
活动由温州市商务局，温州市新闻传媒中心，鹿城区人民政府主办，鹿城区商务局、鹿城区南汇街道协办。百威投资(中国)有限公司承办。百威集团为活动搭建了一座高清巨幕开放式观舞台，不仅可实时直播世界杯赛事，比赛空闲时间还有现场乐队LIVE、唱跳舞团、世界杯主题足球秀等节目助兴，现场还有黑金训练营，潮流先锋空间等多项娱乐设施可供市民互动。
夜幕降临，现场观赛座位座无虚席，市民们或呼朋唤友、或携家带口，一边畅饮百威温州工厂直达的新鲜啤酒，一边欣赏高清巨幕的视频和舞台上的节目表演，好不惬意。7月20日凌晨，现场还将同步开启世界杯决赛直播，与世界各地球迷共同见证世界杯冠军诞生。
而在高清巨幕开放式观舞台后方的美食市集，更是人头攒动。集聚了炎亭码头惠民店、捞汁海鲜、东瓯海港、惠民6号排挡、初旭鸭舌、黄渔甲鱼饼、泰顺豆腐等70多家美食、时令有机农产品和非遗文创摊的市集，可一站式体验地道温州风味。
除温州科技广场外，本次嘉年华活动还在我市的惠民大排档、五马街、梧田老街等城市地标设置了分会场，形成了主会场引爆，分会场联动的沉浸式夜间消费场景。
来 源：温州日报
记者 王木正
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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