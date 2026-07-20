家门口的科创平台！让技术“看得见”，让企业“用得上”！

龙湾发布 2026-07-20 09:02:50

自2019年杭州电子科技大学温州研究院落地龙湾运营以来，在技术攻关、成果转化、人才引育、企业服务上持续发力，成为龙湾赋能电气、物联网、智能制造产业转型的核心科创枢纽，为龙湾打造全省数字经济创新发展标杆城市注入源源不断的科创动能。

“我们的核心使命就是把杭电几十年沉淀的电子信息、芯片、传感器、汽车电子技术，转化为龙湾企业摸得着、用得上、能增效的实际生产力。”杭州电子科技大学温州研究院（以下简称研究院）副院长曾辉表示，自2019年研究院落地龙湾运营以来，在技术攻关、成果转化、人才引育、企业服务上持续发力，成为龙湾赋能电气、物联网、智能制造产业转型的核心科创枢纽，为龙湾打造全省数字经济创新发展标杆城市注入源源不断的科创动能。

破解产业数字化转型“老大难”

走进浙南云谷研究院实验区，电磁兼容EMC检测实验室、温州市物联网开放实验室，各类精密测试设备全速运转，科研人员正对龙湾电气、汽配企业送检产品开展可靠性验证。

“我们正在为豪中豪企业检测电子系统，欧盟国家对按摩椅的电磁兼容检测很严格——检测设备内部电子组件对环境和人体的电磁干扰，以及外部环境对设备正常运行的干扰……”站在EMC检测实验室，曾辉笑了笑说，“EMC实验室很忙的，每天两班倒，检测企业还得排队，这个周末还得加班！”

“以前我们企业产品电磁兼容测试要跑到温州以外的地方，来回很耗时，成本很高，现在送到研究院检测，人力财力都省去不少！”采访现场，豪中豪企业研发人员王君告诉记者：“研究院还有个了不起的‘地方’——万一产品测试不合格，他们会马上给我们提出整改方案。去年，研究院还在我们企业成立了联合研发中心，一同开发新产品！”

据介绍，研究院电磁兼容、物联网传感两大核心实验室平台，已为宝德电器、圣普电力、海通通讯、长江电子等80余家龙湾企业提供高精度检测、产品优化服务，并牵头制定多项地方电子行业标准，补齐了浙南电子制造检测短板。

在产学研合作模式上，研究院创新推出“科技副总”派驻机制，选派杭电专业教师入驻泰昌集团等本土龙头企业，兼职驻企解决生产技术难题；常态化举办“E路同杭 智汇温企”技术对接会、电磁兼容高级研修班、实验室开放日活动，搭建高校教授与企业工程师常态化交流渠道，全年开展产业培训、技术沙龙超10场，覆盖制造企业300余家 。

“温州不缺制造企业，但懂芯片、物联网、电磁兼容的复合型技术人才缺口很大。我们既要引高端科研人才做技术攻关，也要批量培养适配本土企业的一线技术人才，双向补齐产业人才短板。”为了解决这个“老大难”问题，曾辉告诉记者，研究院已经搭建实习实训基地、校企联合培养平台，构建人才培育体系。

曾辉进一步介绍，一方面，研究院面向芯片、物联网、工业安全等领域，持续引进博士、高级工程师组建专职科研团队，多名团队成员长期深耕龙湾产业课题；同步开放博士后岗位，依托省市人才政策吸引海内外青年科研人才扎根龙湾，打造稳定在龙（在温）科研队伍。另一方面，打通高校人才输送通道，每年接收杭电本科生、研究生来龙实习，联合企业定制化培养产业急需的应用型技术人才；同时开展数字经济专题研修培训，为龙湾企业管理层、技术员工提供系统化能力提升课程 。

搭建校地协同创新“桥头堡”

“研究院是杭电对接龙湾产业的前沿窗口，也是龙湾承接高校前沿技术、补齐数字产业创新短板的重要载体，更是龙湾中小企业的公共服务平台。”曾辉开门见山地说，从高校实验室到产业第一线，研究院以校地共建为纽带，走出了一条“高校出技术、地方搭平台、企业得实惠”的协同创新之路，打通了科技创新与产业发展的壁垒，以数字技术赋能传统制造业转型升级。

龙湾制造业中小企业众多，但普遍存在研发能力薄弱、高端检测设备缺失、电子信息专业人才匮乏等痛点。针对这一产业现状，研究院跳出传统高校实验室“重理论、轻落地”模式，定位应用型研发机构，打通“研发—打样—测试—整改—认证—人才培训”全链条一站式技术服务，让龙湾企业不用自建高额实验室，在家门口就能对接高校顶尖技术资源。

据曾辉介绍，研究院已经成功拿到了检验检测机构资质认定和中国合格评定国家认可委员会认可两项资质，还获评省级新型研发机构，在温州市新型研发机构绩效评价中获评优秀，每年得到省市专项经费支持，为持续开展产业服务筑牢基础。

谈及聚焦龙湾特色产业痛点的技术攻关，曾辉娓娓道来：面向龙湾标准件、阀门制造企业开发数字化生产管理系统，实现车间生产全流程数据管控；研发多模态AI光伏电站智能运维机器人，助力新能源企业降本增效；攻克电气触头去氧化控制、智能阀门高精度检测等行业共性技术，多项成果已成功在企业落地转化。

截至目前，研究院累计承接企业横向委托项目292项，到账金额超4000万元；孵化科技企业10余家，带动本地数字产业产值达8000万元，真正实现“一项技术激活一条产业链” 。

谈及研究院下一阶段发展规划，曾辉表示，研究院将紧扣龙湾“十五五”产业发展规划，围绕三大方向持续深耕：一是前沿技术布局，加码工业互联网、人工智能、智能传感器、工业信息安全等新兴赛道，升级微纳加工、可靠性测试实验室硬件平台，布局新一代物联网、汽车电子相关研发项目；二是深化校地融合，持续扩大“科技副总”派驻覆盖面，推动杭电更多国家级实验室成果向温州转移转化，与龙湾政府携手打造省级标杆型新型研发机构；三是持续深化跨层级科创合作，加强与省内高校及科研院所联动，整合全省数字科创资源，助力龙湾打造浙南数字产业创新核心区。

来 源：龙湾发布

原标题： 家门口的科创平台！让技术“看得见”，让企业“用得上”！

记者 王策

本文转自：温州新闻网 66wz.com