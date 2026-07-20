最高立省400多元！雁荡山、神仙居等温台6大景区六折互惠，保姆级省钱攻略来啦！

浙江文旅资讯 2026-07-20 08:39:03

打卡一处景区，再去逛其他景区，居然还可以省下这么多钱？

打卡一处景区，再去逛其他景区，居然还可以省下这么多钱？

小红书@优

大家期待已久的“雁楠飞仙海天游”廊道重点景区门票互惠政策，上线啦！温州雁荡山景区、楠溪江景区、刘伯温故里（百丈漈）景区，台州神仙居景区、台州府城景区、天台山景区六大顶流景区正式推出门票互惠政策。

缪云飞/摄

只需购买任意一家景区指定门票产品（全价票），在180天内，即可依次解锁其余联动景区指定门票产品6折优惠。

浙浙给大家算了一笔，教大家怎么获得最大力度的优惠。比如大家全价购买了楠溪江景区下3个景点门票，可以享受其他5大景区门票6折优惠，最高优惠力度超400元！

温馨提示：游客可在“游浙里”小程序购买景点门票，享受互惠景区优惠政策！其他线上线下购买方式详见景区官方发布。

那么就跟着浙浙一起来看看这些优惠的具体使用规则~

具体信息可扫码下方二维码查看

温州雁荡山景区

李崇相/摄

雁荡山素有“海上名山、寰中绝胜”的美誉，以灵峰、灵岩、大龙湫的“雁荡三绝”而闻名。大龙湫单级飞瀑形态多变，晴日常现彩虹；灵岩飞渡凌空悬索惊险震撼，灵峰日夜景移步换景，夜景山石剪影氛围感拉满。

景区门票

1.雁荡山景区路线一（大龙湫、灵峰日夜景）：140元

2.雁荡山景区路线二（大龙湫、灵峰日夜景、方洞灵岩）：230元

雁荡山6折购票条件

游客可凭以下景点全价票（5选1），享受上述雁荡山景区2条路线6折优惠：

温州楠溪江景区--3个不同景区；

温州刘伯温故里景区--百丈漈或铜铃山森林公园景区；

台州神仙居景区--首道门票；

台州府城景区--台州府城墙景区；

台州天台山景区--大瀑布门票。

优惠后：①雁荡山景区路线一，原价140元→84元；②雁荡山景区路线二，原价230元→138元。

门票优惠政策

购买并核销雁荡山全价票（路线二选一），可享受温州楠溪江景区、温州刘伯温故里（百丈漈）景区、台州神仙居景区、台州台州府城景区、台州天台山景区指定门票产品6折优惠。

适用对象

符合游玩条件的散客（不含团队）。

有效期

所持其他景区门票使用日期起180天内有效。（半年内限首次游览雁荡山时享受该优惠）

注意事项

通过“游浙里”小程序购票并核销上述景区全价票，即可购买雁荡山指定线路门票（折扣票）。优惠仅限所选线路全票，不与其他优惠叠加；不含景区内交通、索道、电梯等二次消费项目。

温州楠溪江景区

楠溪江是中国山水诗发源地，滩林、碧水、古村相融自成画卷。306米石桅岩孤峰矗立溪谷，龙湾潭、崖下库藏清凉深潭；苍坡、丽水街还保留着宋代古村布局，乘竹筏漂流可赏两岸绿意。

景区门票

1.楠溪江多景区联票（任选三个不同景区）：价格按下方景区叠加

*景区包含：石桅岩、龙湾潭、苍坡村、丽水街、龙瀑仙洞、崖下库、石门台、百丈瀑、灵运仙境、五星潭

2.石桅岩景区：50元

3.龙湾潭国家森林公园：60元

4.楠溪江苍坡古村：10元

5.楠溪江丽水街：15元

6.楠溪江龙瀑仙洞：60元

7.楠溪江崖下库：50元

8.楠溪江石门台：30元

9.楠溪江百丈瀑：50元

10.灵运仙境景区：50元

11.楠溪江五星潭森林公园：30元

楠溪江6折购票条件

已购买温州雁荡山景区、温州刘伯温故里（百丈漈）景区、台州神仙居景区、台州府城景区、台州天台山景区中任一景点、任一种门票的游客，可享受楠溪江各景区门票6折优惠。

门票优惠政策

1.购买并核销楠溪江单独景区全价票、楠溪江多景区联票，可享受台州天台山景区、台州府城景区指定门票6折优惠；

2.购买并核销楠溪江多景区联票，可享受温州雁荡山景区、温州刘伯温故里（百丈漈）景区、台州神仙居景区指定门票6折优惠。

适用对象

符合游玩条件的散客（不含团队）。

有效期

所持其他景区门票使用日期起180天内有效。

注意事项

本优惠不与其他优惠叠加；不含景区内交通、漂流等二次消费项目。

温州刘伯温故里（百丈漈）景区

小红书@久处乍欢

这是明代谋臣刘伯温故乡，拥有浙南规模顶尖三级阶梯飞瀑群，一漈雄、二漈奇、三漈幽，百米白练坠落峡谷，水雾萦绕自带降温buff，随手拍出仙侠大片。

景区门票

1.刘伯温故里（百丈漈）景区：65元

2.文成铜铃山森林公园：70元

刘伯温故里6折购票条件

游客可凭以下景点全价票（5选1），享受上述温州刘伯温故里（百丈漈）景区下述门票6折优惠：

温州楠溪江景区--3个不同景区；

温州雁荡山景区--2条路线二选一；

台州神仙居景区--景区全价首道门票、首道门票+南天顶玻璃观景台联票（二选一）；

台州府城景区--台州府城墙景区+东湖诗路文化体验馆联票；

台州天台山景区--7个景点联票。

优惠后：①刘伯温故里（百丈漈）景区，原价65元→39元；②文成铜铃山森林公园，原价70元→42元。

门票优惠政策

购买并核销刘伯温故里（百丈漈）景区全价票、文成铜铃山森林公园全价票（二选一），可享受温州雁荡山景区、温州楠溪江景区、台州府城景区、台州天台山景区指定门票6折优惠。

购买并核销刘伯温故里（百丈漈）景区全价票+文成铜铃山森林公园全价票，可享受台州神仙居景区指定门票6折优惠。

适用对象

符合游玩条件的散客（不含团队）。

有效期

所持其他景区门票使用日期起180天内有效。

注意事项

通过“游浙里”小程序购票并核销上述景区全价票，即可购买刘伯温故里（百丈漈）景区指定门票（折扣票）。本优惠不与其他优惠叠加；不含景区内交通、漂流等二次消费项目。

台州神仙居景区

神仙居是国家5A级景区，亿年火山流纹岩造就奇峰云海，网红如意桥横跨峡谷，南天顶360°玻璃观景台可以俯瞰连绵峰林。山间林荫密布，是天然避暑秘境。

景区门票

1.神仙居景区：110元

2.神仙居+南天顶联票：209元

神仙居6折购票条件

游客可凭以下景点全价票（5选1），享受上述神仙居+南天顶联票6折优惠：

温州楠溪江景区--3个不同景区；

温州雁荡山景区--2条路线二选一；

温州刘伯温故里景区--百丈漈+铜铃山森林公园；

台州府城景区--台州府城墙景区+东湖诗路文化体验馆联票；

台州天台山景区--7个景点联票。

优惠后：神仙居+南天顶联票，原价209元→125.4元。

门票优惠政策

购买并核销神仙居景区全价票、神仙居+南天顶联票（二选一），可享受温州雁荡山景区、温州楠溪江景区、温州文成刘伯温故里（百丈漈）景区、台州天台山景区、台州府城景区指定门票6折优惠。

适用对象

符合游玩条件的散客（不含团队）。

有效期

游客所持上述适用对象的景区门票的使用日期起180天内有效（半年内限首次游览神仙居时享受该优惠，十一、春节、五一等节假日除外）

注意事项

游客可通过“游浙里”小程序进行购票预约。完成预约后，前往神仙居景区南/北门检票处、南天顶检票处直接刷本人身份证入园。本优惠不与其他优惠政策叠加，不含景区内索道、接驳车、观光车等二次消费项目。

台州府城景区

公众号@台州文旅

台州府城墙又称“江南八达岭”，明代戚继光修缮的空心敌台依山蜿蜒，登顶可俯瞰灵江与老城风光。配套东湖古典园林，山水亭台尽显江南雅致。

景区门票

台州府城墙+东湖诗路文化体验馆联票：95元

台州府城6折购票条件

已购买温州楠溪江景区、温州雁荡山景区、温州刘伯温故里（百丈漈）景区、台州神仙居景区、台州天台山景区中任一景区门票的散客及旅行社团队游客，可享受上述台州府城墙+东湖诗路文化体验馆联票6折优惠。

优惠后：台州府城墙+东湖诗路文化体验馆联票，原价95元→57元。

门票优惠政策

1.购买并核销台州府城墙景区全价票、台州府城墙+东湖诗路文化体验馆联票（二选一），可享受温州雁荡山景区、温州楠溪江景区、台州天台山景区指定门票6折优惠；

2.购买并核销台州府城墙+东湖诗路文化体验馆联票，享受温州刘伯温故里（百丈漈）景区、台州神仙居景区指定门票6折优惠。

适用对象

符合游玩条件的游客（包含团队）。

有效期

游客所持上述适用对象的景区门票的使用日期起180天内有效（半年内限首次游览台州府城时享受该优惠）

注意事项

通过“游浙里”小程序购票并核销上述景区全价票，即可购买台州府城景区指定联票（折扣票）。本优惠仅限联票全票，不与其他优惠政策叠加。优惠不含景区内其它二次消费项目。东湖景区实施免费门票，上述联票实名制购买后可享受一票游三天福利，可免费乘坐景区公交。

台州天台山景区

公众号@台州文旅

天台山山峦叠翠，溪涧萦回，融自然灵秀与人文风华于一身，是静心养性的浙东仙山。石梁飞瀑穿梁奔涌，声震山谷，堪称天下奇观；华顶云海漫卷，云锦杜鹃盛放，琼台仙谷绝壁含秀……

景区门票

1.天台山7大景区（天台山大瀑布、琼台仙谷、石梁飞瀑、赤城山、华顶国家森林公园、济公故居、寒山）联票：380元

2.天台山琼台仙谷景区：65元

3.天台山大瀑布景区：100元

天台山6折购票条件

已购买温州楠溪江景区、温州雁荡山景区、温州刘伯温故里（百丈漈）景区、台州神仙居景区、台州府城景区中任一景区全价门票的散客或者任一景区指定门票的散客，可享受上述天台山7大景区联票6折优惠。

优惠后：天台山7大景区联票，原价380元→228元。

门票优惠政策

1.购买并核销天台山大瀑布全价票、琼台仙谷全价票、天台山7大景区联票全价票（三选一），可享受温州楠溪江景区、台州府城景区指定门票6折优惠；

2.购买并核销天台山大瀑布全价票，享受温州雁荡山景区指定门票6折优惠；

3.购买并核销天台山7大景区联票，享受温州雁荡山景区、温州刘伯温故里（百丈漈）景区、台州神仙居景区指定门票6折优惠。

适用对象

符合游玩条件的散客（不含团队）。

有效期

游客所持上述适用对象的景区门票的使用日期起180天内有效（半年内限首次游览天台山时享受该优惠）

注意事项

游客通过“游浙里”小程序购票并核销上述景区全价票，即可购买天台山景区指定联票（折扣票）。本优惠仅限联票全票，不与其他优惠政策叠加。优惠不含景区内交通、会仙桥、电梯等二次消费项目。

来 源：浙江文旅资讯

原标题： 最高立省400多元！雁荡山、神仙居等温台6大景区六折互惠，保姆级省钱攻略来啦！

本文转自：温州新闻网 66wz.com