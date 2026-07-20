温州都市报 2026-07-20 10:11:53

7月15日起，由温州医科大学附属第一医院、浙江大学附属邵逸夫医院、复旦大学附属华山医院多学科顶尖专家组成的“肤生工程”创面修复专家团队进驻阿克苏地区第一人民医院，开启新一轮精准诊疗与技术帮扶工作。

温州网讯 “太感谢浙江来的医生了！孩子在家门口做了手术，可以拥有完整、好看的外观。”烧伤患儿小麦的母亲紧握浙江援疆医疗专家的双手，连连致谢。这是近日发生在新疆阿克苏地区第一人民医院病房内的温暖一幕。

为破解南疆群众疑难创面疾病就医远、求医难问题，深化浙阿医疗对口帮扶成效，7月15日起，由温州医科大学附属第一医院、浙江大学附属邵逸夫医院、复旦大学附属华山医院多学科顶尖专家组成的“肤生工程”创面修复专家团队进驻阿克苏地区第一人民医院，开启新一轮精准诊疗与技术帮扶工作。短短4天时间，团队连续攻坚，完成10台高难度创面修复、畸形矫正、骨髓炎根治及肿瘤创面重建手术，以精湛医术为多名重症、疑难患者点亮健康之光。

精准下沉让患者在家门口解除顽疾

以往，阿克苏及南疆县域群众遭遇复杂创面、重度烧伤、肢体挛缩畸形、难治性骨髓炎等病症，受限于本地专科技术短板，大多需要辗转到乌鲁木齐乃至内地大医院就诊，路途遥远、费用高昂、陪护困难，不少患者因此延误最佳治疗时机，落下终身后遗症。

此次“肤生工程”精准下沉，让众多重症患者实现在家门口解除顽疾。而且本次下沉帮扶专家阵容强大、专业覆盖面广。专家团队在抵达阿克苏的当天，便开启高强度诊疗模式，精准开展高难度手术救治。

温医大附一院创面修复执行主任、手外科/周围神经外科主任王健，为一名烧伤后足趾瘢痕挛缩畸形患儿实施矫正手术。该患儿因烧伤遗留足部畸形，长期影响行走功能与肢体发育，家属原本计划远赴乌鲁木齐求医。得益于“肤生工程”援疆帮扶落地，患儿在家门口接受了高难度矫正手术，术后足部形态、关节活动大幅改善，不仅免去长途奔波之苦，而且抓住了青少年肢体康复的黄金窗口期。

温医大附一院创面修复科副主任陈雄、主治医师杜胜虎，手外科主治医生张怀保，单日连续开展4台手术，完成小指、掌指关节重度瘢痕挛缩矫正，巨大皮肤肿瘤切除修复，复杂痛风石清除等疑难术式，一次性解决患者数年难愈的病痛困扰。

针对危重复杂病例，团队精准施策、全力救治。温医大附一院烧伤·伤口中心主任林才为一名电击伤继发重度脓毒症、大面积烧伤危重症患者，定制分期清创、创面修复、功能康复一体化救治方案，最大限度保全肢体功能、挽救患者生命。

浙江大学附属邵逸夫医院骨科主任助理沈立锋紧急为一名重症骨髓炎患者彻底清创，阻断感染恶化、规避截肢风险，并接续完成胫骨远端骨纤维瘤切除与创面重建手术。

复旦大学附属华山医院手外科主任方有生精准开展掌骨短缩畸形矫正、并趾分离矫形手术，帮助两名患儿恢复正常肢体形态与生长发育能力。

下沉诊疗期间，专家团队4天完成的10台高难度手术全部成功，所有患者术后体征平稳、恢复良好，标志着南疆复杂创面疾病诊疗水平再获新突破。

治病更育才，“输血”更“造血”

本次援疆帮扶坚持诊疗救治与学科建设双向并行，践行长效“造血式”帮扶理念。专家团队将每一台手术当作一堂实操课堂，从术前评估、方案研判、术中精细操作到术后创面管理、康复指导，全程带教、逐一拆解，手把手指导阿克苏当地医护人员精进技术。每日教学查房中，专家结合典型疑难病例答疑解惑、梳理诊疗思路、规范临床路径，切实拓宽当地医护团队的诊疗视野与技术能力。

此次活动也是“肤生工程·千村千点计划阿克苏创面修复救助站”落地后的重要实践成果。依托浙阿“小组团”援疆机制，救助站构建起专家下沉手术示教、骨干赴浙进修、线上常态化会诊三维帮扶体系，持续补齐南疆创面修复专科短板。

浙江援疆医疗队副领队、阿克苏地区第一人民医院副院长孙运鹏表示，创面难愈、烧伤畸形、骨髓炎等疾病诊疗复杂、康复周期长，是长期困扰南疆群众的民生痛点。引入东部成熟的“肤生工程”公益救助与技术帮扶体系，就是要就地解决群众急难愁盼。未来3至5年，浙阿双方将持续深化深度合作，以阿克苏地区第一人民医院为核心，系统培育本地专科人才梯队，完善慢性创面标准化诊疗体系，逐步建成覆盖南疆全域的创面疾病分级诊疗、双向转诊网络。

7月18日，顶着近40摄氏度高温，“肤生工程”团队与孙运鹏带领的“医疗大巴扎”团队在温宿县青年农场为30名当地工人开展联合义诊与送医送药活动。

下一步，“肤生工程”将持续以线上常态化会诊、线下周期性下沉的方式深耕南疆，持续传技术、育人才、建专科，让优质创面修复医疗资源扎根边疆、惠及基层，打造可复制、可推广的医疗援疆金名片，让南疆百姓在家门口持续享受国家级优质医疗服务。

来 源：温州都市报

原标题： “肤生工程”四天十台高难度手术 “造血式”帮扶让精湛医术扎根南疆

记者 陈忠 通讯员 叶锡挺

本文转自：温州新闻网 66wz.com