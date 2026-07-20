7岁萌娃拍“吞列车”走红 温州也有了自己的“李子坝”
美丽浙江 2026-07-20 08:39:03
温州也有自己的“李子坝”！据美丽浙江报道，近日，温州瑞安7岁萌娃在温州S2线瑞安鲍田站，拍摄错位“吞列车”火了。
温州也有自己的“李子坝”！据美丽浙江报道，近日，温州瑞安7岁萌娃在温州S2线瑞安鲍田站，拍摄错位“吞列车”火了。
男孩张开嘴巴，借位一拍，仿佛将整个列车吞入嘴里。网友纷纷表示：这就去打卡！
来 源：美丽浙江
原标题： 7岁萌娃拍“吞列车”走红，温州也有了自己的“李子坝”
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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