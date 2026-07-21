温州“潜水大叔”廖朝东：从一顿饭的“赌约”到世界亚军！

温度新闻 2026-07-21 08:30:00

2026年6月，在塞尔维亚诺维萨德举行的国际自由潜水锦标赛上，廖朝东代表中国队参加大师组比赛，取得历史性突破，斩获1银1铜，并两次刷新亚洲纪录。

温州网讯 上岸，他是和新闻技术打了30多年交道的媒体人；下水，他屏住呼吸，一口气能游200多米。

廖朝东给自己取了一个微信名，叫“爱潜水的大叔”。1996年从部队院校转业到温州电视台后，他一直从事新闻技术工作。如今，他又多了一个身份——自由潜水国家队运动员。

2026年6月，在塞尔维亚诺维萨德举行的国际自由潜水锦标赛上，廖朝东代表中国队参加大师组比赛，取得历史性突破，斩获1银1铜，并两次刷新亚洲纪录。

去年游晕了，今年拿下亚洲纪录

廖朝东看起来比同龄人年轻不少。虽然个子不高，但肌肉线条干净，一眼看过去，就是长期运动练出来的体态。

“这次倒没什么紧张的，去年才是真的很紧张。”

去年第一次代表国家队参加世界锦标赛，廖朝东一心想着游出更好的成绩，结果三个项目都吃了红牌。最严重的一次，他在水下失去意识、短暂昏迷，被安全员救起。

今年再站上赛场，他反而平静了许多。“游出平时训练的成绩就OK了，不要强行去突破。”

这一次，他在动态无蹼项目中游出164.5米，获得铜牌；动态双蹼项目游出227.5米，获得银牌。后一个项目中，他一出发就觉得身体沉重，游过200米后感觉还能坚持，便继续往前，直到227.5米才选择出水。而让廖朝东最高兴的是，这两个项目的成绩都突破了自己训练时的最好成绩。

自由潜水比赛不只是比谁游得远，还要保持清醒出水，完成规定动作，成绩才算有效。经历过几次“游晕”，廖朝东更懂得适可而止：“不要盲目冒险，不要盲目去突破自己的极限。”

一顿饭的“赌约”，开启潜水人生

廖朝东和潜水的缘分，始于一场“赌局”。

2012年，因为游泳不错，市里的业余比赛中他是奖牌常客。他觉得学潜水应该没问题，朋友却不相信。几个人便约定，如果他能在一年内考下潜水证，就请他吃一顿2000元左右的饭。

结果，他只花了3个月就把证考了下来。“他们就轰轰烈烈地请我吃了一顿。”回忆起这个赌约，廖朝东还是很得意。

但真正让他着迷的，是水下摄影。

2014年，他到帕劳潜水。在水母湖，因为怕装备伤害水母，当地规定不能携带水肺装备下水。因此，他只能憋气下水拍照。好不容易找到漂亮的侧逆光角度，刚调整好位置，还没来得及对焦，人已经浮了起来。

他想，要是能在水下多待一会儿，也许就能把“最美的那一刻”拍下来。出水后，他郑重地跟教练说：“教练，我想学自由潜水。”

廖朝东的执行力很强。从决定学习到真正下水，从克服耳压问题到战胜对深水的恐惧，他一遍遍尝试，下潜得越来越深，憋气的时间也越来越长。

慢慢地，从自由潜水二星（潜水16米）到三星，再到四星（下潜40米），廖朝东从潜水门外汉一路考到了自由潜水教练。

开始带学员后，他又动了参加比赛的念头：“作为一个教练，我有什么资本可以聊一聊？比如参加什么比赛，拿到什么名次。”

带着这么一点“虚荣心”，他报名参加了第一场比赛。没想到第一次参赛，就拿下了国内两个单项冠军。原本只是想在学生面前多点“谈资”，后来却一路比进了国家队。

女儿的画，陪着他下海看风景

廖朝东说，不断进阶潜水技能，是希望带着全家潜水时，自己有能力保护她们。在他的带动下，妻子和女儿也都成了潜水爱好者。

潜水渐渐成了一家人的共同爱好。妻子和女儿都被他带去学了水肺潜水。而在他拍过的水下照片里，他觉得拍得最好的，基本上都是妻子的。照片里，他的妻子美得像人鱼一样。

廖朝东说他拍得最美的图片就是妻子的照片。

家人对廖朝东的深海冒险并不反对，唯一的要求就是平安归来！

廖朝东说，他其实是个胆小的人。这项运动需要的就是这份谨慎和“胆小”。别说比赛，所有的日常训练，他都必须在专业人士的监护下进行。有时候安全员不在场，他会拉水性很好的妻子做安全员。当然，到目前为止，他没有“麻烦”过安全员。

廖朝东的潜水服手臂部位，还印着一个特别的图案：一个人安静地趴在水底，嘴边吐着几个泡泡。

那是女儿根据他的潜水照片画的。

每次自由潜水出发前，人都需要尽可能放松，让心率慢下来。廖朝东就会看看手臂上的这幅画，让自己快速安静下来。

“我女儿画的这个画陪着我，挺安心的。”第一件印着画的潜水服穿坏了，他又把这个图案印在第二件、第三件上。

左上简笔画是廖朝东女儿画的logo。

不断突破天花板，要潜到80岁

廖朝东上一次上新闻，是在十几年前。那时，他因为“划皮划艇上班”上了头条，成为温州划皮划艇上班第一人。

运动几乎贯穿了他的生活。足球、羽毛球、游泳，他都是单位运动队的队员；他还喜欢骑自行车，有时一个人一骑就是一两个小时。

比起运动天赋，廖朝东觉得，自己更能“耐得住寂寞”。

“一个人训练，一个人骑车，有时候会比较孤独，但是我可以把这个孤独扛过去。”

很多人都问廖朝东，哪里来的时间训练？老廖的回答是，挤一挤就有了。他把几乎所有休息时间都给了运动和训练。练自由潜水后，他下班就去泳池。每个周末，不是在去乌牛训练的路上，就是已经在乌牛训练。

为了调整呼吸、增加柔韧性，他还加入了单位的瑜伽队，一练就是五六年。

如今，距离退休还有两年多，廖朝东却没打算停下来。用现在流行的网络梗来说就是：50多岁，又能怎？

他的下一个目标也很明确——金牌。他说自己还能突破极限。

他很自信，自己能一直游到80岁。

来 源：温度新闻

原标题： 温州“潜水大叔”廖朝东：从一顿饭的“赌约”到世界亚军！

记者 郑小萍 实习生 陈芷可

本文转自：温州新闻网 66wz.com