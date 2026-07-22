潮新闻 2026-07-22 08:40:16

诚德科技创新打通生产系统与AI智能链路，客户提供主视觉后，系统自动排列组合生成海量图案，直接输出。

同一条印刷生产线，生产出的包装图案却各不相同。在刚刚落幕的美加墨世界杯上，官方赞助商蒙牛的世界杯限定对战款冰淇淋着实火了一把：132种图案随机组合，每一款都是独一无二的限定款。

邓雨薇 摄

这些冰淇淋的包装，由龙港诚德科技股份有限公司新推出的“千万变包装”柔性生产模式完成交付。“你买一支冰淇淋，可能是巴西对战阿根廷，也可能是法国对战英格兰。”诚德科技董事长王道德说，这款冰淇淋的乐趣，就像在拆盲盒。

“市场对个性化包装的需求越来越大。因此我们推出了这个模式，只要客户给元素，多少种包装都能做，一袋一图。”王道德告诉记者，诚德科技创新打通生产系统与AI智能链路，客户提供主视觉后，系统自动排列组合生成海量图案，直接输出。

效率，是“千万变”最直观的竞争力。传统包装打样需经过制版、打样、修改等流程，至少7-10天才能出成品。如今，诚德科技实现了4小时快速出样、24小时成品落地。接到蒙牛世界杯限定包装订单后，诚德科技5天内完成120万只包装袋的交付。从下单到全国商超上架，前后不到一个星期。

邓雨薇 摄

凭借无需制版、快速切换、无限可变的差异化优势，“千万变包装”正成为诚德科技新的业务增长点。目前，已有5家意向客户主动接洽，涉及休闲食品、宠物食品、日化等多个品类。接下来，诚德科技将再投两条同类生产线，新增年产值预计超5000万元。

“千万变”万千可能的背后，是技术升级带来的产能与效率提升。龙港市印刷包装行业协会秘书长梁孝克认为，当前行业面临原材料价格上涨、利润空间收窄等压力，“关键还是加强新产品开发，避免在低价竞争中消耗自身。”今年，诚德科技在“千万变”数字印刷、单一材质可回收包装、CNAS检测服务三大新业务板块同步发力，预计全年产值增长近20%。

来 源：潮新闻

原标题： “世界杯”冰淇淋限定包装龙港造！AI智能生成，一个包装“千万变”！

记者 孙坤 甘凌峰 共享联盟·龙港 邓雨薇

本文转自：温州新闻网 66wz.com