永嘉力克洞头迎来首胜

温州新闻网 2026-07-20 21:40:33

温州网7月20日讯（记者 诸葛之伊）在今晚举行的2026浙BA温州市预选赛B组第四轮比赛中，永嘉队与洞头队展开对决。此前遭遇三连败的永嘉队经加时苦战，最终以79:76险胜洞头队，迎来本届赛事的首场胜利。

比赛开始后，双方比分在数次交替领先中一路胶着至18平，但首节后半段永嘉队凭借外线的精准投射和连续的抢断快攻，以28比22先声夺人。次节交锋，主场作战的洞头队在进攻端受到压制，反观永嘉队则越战越勇，多点开花，15号邵审奇与27号朱浩元单节合力轰下10分，带领球队逐步拉开分差。半场战罢，永嘉队以46比35领先洞头队11分。

易边再战，永嘉队并未给洞头队喘息机会。在第三节较量中，永嘉队打出了17比15的单节攻势，将比分改写为63比50。末节决战，面临13分落后危局的洞头队展开绝地反击，祭出全场紧逼防守战术。这一变阵收到奇效，造成永嘉队多次失误，洞头队趁势单节轰出22比9的进攻高潮，在常规时间结束前将比分顽强扳成72平。

进入加时赛，局势更趋白热化，永嘉队开局率先发力连得4分，但韧性十足的洞头队在比赛还剩14秒时将比分再度扳平。决胜的读秒阶段，永嘉队顶住压力执行最后一攻，8号郑李彬在外线顶住防守手起刀落飙中关键三分，完成准绝杀。最终，永嘉队通过加时赛以79:76惊险战胜洞头队。

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