苍南番茄入选“国字号”名录 这颗小红果玩出了大产业

温州晚报 2026-07-21 08:36:20

近期，农业农村部正式发布《全国蔬菜产业大县名录》。苍南凭借雄厚的设施番茄产业实力，被认定为蔬菜单品大县（番茄）。此次国家级认定，是国家层面对苍南番茄产业发展成效的权威认可，标志着苍南番茄区域公共品牌影响力实现跨越式提升。

温州网讯 近期，农业农村部正式发布《全国蔬菜产业大县名录》。苍南凭借雄厚的设施番茄产业实力，被认定为蔬菜单品大县（番茄）。此次国家级认定，是国家层面对苍南番茄产业发展成效的权威认可，标志着苍南番茄区域公共品牌影响力实现跨越式提升。

国家级名录发布

苍南番茄荣膺全国蔬菜单品大县

这份《全国蔬菜产业大县名录》由中国蔬菜协会组织编纂、中国农业科学技术出版社出版。名录覆盖全国161个蔬菜产业重点县（市、区）及新疆生产建设兵团1个团场，收录超4万个最新产业数据，涵盖华南、长江、西南、西北、东北、黄淮海与环渤海六大区。全书共666页，包含生产全景、产品特质、供应清单三大核心板块。“哪里有菜、有什么菜、何时上市、有多少菜、找谁购买”，这些实用问题都可在此找到答案。《全国蔬菜产业大县名录》是一本可落地、可查询、可对接的产业数据参考书。

名录分为“蔬菜产业大县”“蔬菜单品大县”“特色蔬菜高质高效大县”三种类型。浙江省共有建德、宁海、苍南、龙泉四地入选“蔬菜单品大县”，莲都、景宁双双跻身“蔬菜产业大县”。苍南作为浙江省乃至全国设施番茄产业的核心产区，凭借雄厚实力脱颖而出。

苍南是我国南方番茄生产的核心基地，已获得国家农作物品种展示评价基地、全国种植业“三品一标”基地等多项“国字号”荣誉。此次入选《全国蔬菜产业大县名录》，是国家层面对苍南番茄产业多年深耕发展成效的权威认可。这一“国字号”荣誉，不仅为苍南番茄产业标注了新的发展高度，也为全国蔬菜产业高质量发展提供了可资借鉴的“苍南样本”。

种、产、储、加、销

苍南番茄玩转“七十二变”

在苍南直勇阳光农场，314个国内外优质高抗番茄新品种在此集中亮相，涵盖红果番茄32个、粉果番茄94个、口感番茄91个、樱桃番茄75个、砧木品种22个。不同果形、不同色泽、不同口感的番茄应有尽有，全方位满足市场多元化需求。目前，苍南已形成以无限生长型大果番茄为主，口感型番茄和樱桃番茄协同兼顾的种植格局，主栽品种包括红桃A、维也纳2号、沃粉二号、炎玉、嘉红100及瓯秀黄樱等。集中上市期为1月上旬至5月上中旬，具有显著的市场错峰优势。

苍南县灵溪镇西红柿分拣仓储中心拥有目前国内最大的番茄专用分拣线——6条通道、22个出口同步运作。一颗颗番茄在传送带上如长龙般有序前行，接受着360度无死角扫描。“这套系统能像做CT扫描一样，精准检测果实内部品质，实现对番茄外观、重量、糖度、酸度等指标的精准分级。”技术人员介绍道。精准分级实现了优质优价，让苍南番茄顺利走进山姆、盒马等高端商超，搭上电商快车销往全国各地。

番茄不仅好吃，还能“喝”，好“喝”。苍南大源门食品有限公司的NFC番茄汁近年颇为热门。“一瓶300毫升，售价10元。过去番茄只能‘鲜果论斤卖’，现在实现了‘加工论价卖’。”苍南大源门食品有限公司负责人介绍，该公司2025年采购番茄约500吨，饮料版块产值达七八百万元，其中番茄汁销售额近50万元，通过精深加工，大幅提升番茄附加值，让小番茄实现价值最大化。这家本土企业在浙江大学的支持下，于2025年拓展新业务建成苍南首条NFC果蔬汁生产线，他们还与浙江工商大学签订合作协议，计划研发番茄酒、益生菌饮料等新品，力争用三到五年时间，把自有品牌“苍香果”做到极致。

从鲜果种植、销售到NFC果汁、果酒、果酥等多元化加工产品，苍南番茄正推动种、产、储、加、销一体化全产业链发展。

20亿“红产业”富民一方

小番茄撑起共富大梦想

作为“浙江番茄王国”，苍南番茄产业规模持续领跑全省。2025年，全县蔬菜播种面积达4.25万亩，其中设施番茄播种面积3.55万亩，规模稳居全省首位；番茄年产量约21万吨，全产业链总产值超20亿元；已成为带动7000余户农户增收、解决超万名农村劳动力就业的富民产业。

苍南番茄产业的蓬勃发展，离不开全产业链服务体系的支撑。目前，苍南已基本构建集育种育苗、种植、分拣与加工为一体的番茄产业链。全县已连续成功承办六届浙江番茄新品种大会，成为全省番茄产业的“流量中心”。

在品牌建设方面，苍南番茄同样成果丰硕。“直勇”牌维也纳二号番茄和“马站老潘”牌粉未来番茄曾包揽浙江好番茄大果金奖，苍南县恒丰蔬菜专业合作社成功获评“品字标浙江农产”生产单位。现阶段，苍南培育壮大了一批规模化种植合作社、头部农产品经销企业，本土优质番茄畅销上海、杭州、广东、安徽等国内各大省市，市场覆盖面持续扩大。

在种植端，苍南设施番茄种植规模全省第一，“北纬27°最甜番茄”声名远扬；在生产端，标准化种植与数字化管理技术全面推广；在仓储端，现代化的分拣仓储中心让苍南番茄“选美”上市；在销售端，盒马鲜生等渠道大咖齐聚一堂，产销对接热火朝天。全链条的协同发力，让一颗小番茄串起了大产业，也让农户的“钱袋子”鼓了起来。

此次国家级认证，既是苍南番茄产业多年深耕发展的阶段性成果，更是产业提质升级的全新契机。苍南将以此为契机，持续深化“七彩农业”产业体系建设，推动番茄产业向种业创新、品牌化、机械化方向全面升级，擦亮苍南番茄国字号名片，为全国蔬菜产业高质量发展贡献更多“苍南经验”。

来 源：温州晚报

原标题： 不仅能鲜食还能做果汁果酒 苍南番茄入选“国字号”名录，这颗小红果玩出了大产业

记者 张嫣彬 文/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com