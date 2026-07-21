温州日报 2026-07-21 09:02:31

7月15日，记者先后来到乐清市乐成街道伯乐东路、永嘉县瓯北双塔路实地走访，记录非机动车文明骑行的新变化。

温州网讯 电动自行车已成为不少市民短途出行的重要交通工具。佩戴安全头盔、按道骑行、遵守交通信号……一个个看似普通的出行细节，既关系自身安全，也体现着一座城市的文明程度。

如今，文明骑行是否已成为越来越多人的自觉？7月15日，记者先后来到乐清市乐成街道伯乐东路、永嘉县瓯北双塔路实地走访，记录非机动车文明骑行的新变化。

点位：乐清市乐成伯乐东路

文明骑行渐成习惯

安全意识不断提升

乐清乐成街道伯乐东路非机动车驾驶人文明骑行情况。 庄越 摄

10时许，记者来到乐清市乐成街道伯乐东路。

作为城区交通较为繁忙的道路之一，机动车、非机动车和行人往来频繁。记者沿街观察看到，不少骑行者佩戴着安全头盔，自觉沿非机动车道骑行，经过路口时减速慢行，按照交通信号有序通行，整体秩序井然。

10时10分，一位家长骑着电动车送孩子出行，在路口提前减速，在停止线后耐心等待。绿灯亮起后，他与周边骑行者依次通过，没有出现抢行、逆行等现象。

随后，几名外卖骑手沿着非机动车道驶过。虽然配送时间较紧，但大家都规范佩戴安全头盔，骑行过程中没有驶入机动车道，也没有逆向行驶。

乐清乐成街道伯乐东路非机动车驾驶人文明骑行情况。庄越 摄

记者现场观察近30分钟发现，大多数骑行者都能做到佩戴安全头盔、按道骑行，文明骑行意识较以往有了明显提升。

“现在戴头盔的人越来越多了，大家经过路口也都会慢下来，骑车比以前更有秩序了。”市民吴先生说。

但记者也注意到，一些家长虽然自己佩戴了安全头盔，但后座乘坐的儿童并未佩戴头盔；还有个别电动车加装了遮阳雨篷后上路行驶。看似只是图一时方便，却在一定程度上增加了骑行安全风险。

点位：永嘉县瓯北双塔路

各行其道 更需共同守护

永嘉瓯北街道双塔路非机动车驾驶人文明骑行情况。庄越 摄

11时32分，记者来到永嘉县瓯北街道双塔路。

临近中午，道路上的车流、人流逐渐增多。沿街商铺前，不时有市民骑着电动车往来，附近公交站点也迎来不少候车群众。

记者沿着双塔路一路观察发现，大多数骑行者都会自觉沿非机动车道骑行，经过公交站、路口等人流较多区域时，也会主动控制车速，整体通行秩序较好。

11时40分，一位骑电动车的市民行至斑马线前，见有行人准备过街，主动减速礼让，待行人安全通过后再继续前行。

几分钟后，几位骑行者来到路口，在红灯亮起后依次停在停止线后等待，绿灯亮起后有序通过，没有出现抢灯、越线等情况。

记者现场蹲点发现，大多数骑行者都能规范佩戴安全头盔，自觉遵守交通规则。

不过，在走访过程中，记者也发现，一辆开启双闪灯的私家车停放在非机动车道内，占用了骑行空间。经过此处的骑行者不得不临时借道机动车道通行，存在一定安全隐患。

此外，现场还有少数骑行者未佩戴安全头盔便骑车上路。

经常从这里经过的市民黄女士说：“非机动车道本来就是给骑车的人通行的，希望大家都能遵守规则，不占道停车，骑车的人也把头盔戴好，大家出行都会更安心。”

记者手记

文明骑行，没有“差不多”

交通文明，最怕的就是一句“差不多”。

“头盔就这一趟不戴了”“孩子坐后面应该没事”“车子临时停一下不要紧”……这些看似不起眼的“差不多”，往往埋下了安全隐患。规则之所以存在，正是为了防止侥幸心理带来的风险。

令人欣慰的是，走访中可以看到，越来越多骑行者已经把佩戴安全头盔、按道骑行、遵守交通信号变成日常习惯，文明骑行正成为城市道路上一道越来越常见的风景。

但也要看到，儿童未佩戴安全头盔、电动车加装雨蓬、机动车占用非机动车道等现象仍然存在。这些行为看似只是图一时方便，却可能影响道路通行秩序，甚至危及自己和他人的安全。

文明骑行，从来不是一句口号，而是落实在每一次戴好头盔、每一次遵守信号灯、每一次不占道、不抢行的行动中。当每一位交通参与者都少一些“差不多”，多一些规则意识，安全就会多一份保障，城市也会因此更加文明有序。

来 源：温州日报

原标题： 记者走访乐清、永嘉两地，记录文明骑行点滴变化

记者 庄越

本文转自：温州新闻网 66wz.com