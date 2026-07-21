温州都市报 2026-07-21 09:02:31

当园林胜景邂逅文艺乡愁，会激荡出怎样的灵感浪花？7月24日至25日，一场以“想着你的感觉·温州园博园”为主题的文化归航——2026世界温州人文艺家家乡行，将在温州园博园温情绽放。

温州网讯 当园林胜景邂逅文艺乡愁，会激荡出怎样的灵感浪花？7月24日至25日，一场以“想着你的感觉·温州园博园”为主题的文化归航——2026世界温州人文艺家家乡行，将在温州园博园温情绽放。全球温籍文艺名家将从五湖四海踏歌而归，于山水园林间寻根、采风、对话、挥毫，共赴一场跨越山海的精神团圆。

本次活动紧扣高水平文化强省建设目标，旨在集结温籍文艺家的智慧与才情，打造文艺精品生产传播与跨界融合的标杆平台。两天行程，既有园林深处的审美漫游，也有思想交锋的恳谈会，更有墨香氤氲的书画雅集——艺术视角下的家乡山水，将被重新发现、重新诠释。

7月24日下午，文艺家们将走进园博园，以脚步丈量亭台廊榭，用镜头、画笔和诗心捕捉温州山水的气韵与肌理。次日上午，园博园中国馆内将掀起一场“头脑风暴”——世界温州人文艺家联盟发展恳谈会暨“文艺+”合作项目发布会重磅举行，多个跨界合作项目现场揭晓，新晋加盟的文艺家将获颁“文化使者”纪念证。这批使者涵盖文学、音舞、视觉、影视、戏曲等多元领域，他们的归来，不只是荣誉的加冕，更是责任的交付。

从采风到恳谈，从发布到雅集，每一个环节都在搭建一座桥梁：让温籍文艺家的影响力转化为“强城行动”的鲜活动能，让“文化+”的种子深植故乡土壤。这场园博之约，是团圆，是赋能，更是一次温州文化软实力的集中亮相。当全球温籍文艺家的目光再度聚焦瓯越大地，我们有理由相信，这份“想着你的感觉”，将在温州文化建设的年轮上，刻下温暖而深刻的一笔。

来 源：温州都市报

原标题： 想着你的感觉！2026世界温州人文艺家将走进园博园

记者 叶锋

本文转自：温州新闻网 66wz.com