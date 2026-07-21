温州日报 2026-07-21 09:02:32

7月19日，温州第37季BE-ACGN动漫游戏嘉年华在温州国际会展中心落幕。为期两天的活动累计吸引超5000名漫迷到场，售票量突破4000张，延续了该系列展会的强劲人气。

温州网讯 7月19日，温州第37季BE-ACGN动漫游戏嘉年华在温州国际会展中心落幕。为期两天的活动累计吸引超5000名漫迷到场，售票量突破4000张，延续了该系列展会的强劲人气。

温州第37季BE-ACGN动漫游戏嘉年华现场。受访者供图

作为温州本地孵化、浙南地区极具影响力的综合型动漫游戏盛会，BE-ACGN动漫游戏嘉年华自2015年创办至今，已在本地积累了深厚根基。今年1至7月，该展接连举办四场。高频次的办展节奏，折射出温州二次元文化消费市场的持续升温与年轻群体对优质文化体验的旺盛需求。

本届嘉年华集舞台演出、嘉宾互动、创意体验于一体。舞台环节精彩纷呈，两场专业宅舞演出汇聚80名舞者盛装亮相，以灵动舞姿演绎经典动漫曲目；四场创意快闪轮番上演，超150名爱好者自发参与、即兴互动，成为现场一道亮眼的风景线。特邀人气嘉宾泽光君、白未ali亲临助阵，与粉丝近距离签名合影，有效搭建起创作者与爱好者之间的沟通桥梁，将现场气氛一次次推向高潮。

在保留经典环节的基础上，本届嘉年华首次增设创意拼豆区，提供丰富手工材料和自由DIY体验，让不同年龄段观众都能动手制作专属动漫周边。这一创新设计吸引众多亲子家庭和年轻观众驻足体验，成为展会新晋热门打卡点。

主办方温州德纳次元文化传媒有限公司表示，历经十余年深耕，BE-ACGN从最初的小规模同好聚会，逐步发展为集展览、演出、市集、体验于一体的综合性活动。未来将持续优化活动内容，探索与温州本地文化元素的深度融合，将BE-ACGN打造为兼具潮流引领力和城市辨识度的年度文化品牌，为温州青年文化生态注入更多活力。下一季活动已在筹备中，届时将在内容策划、互动体验、跨界合作等方面进一步升级。

来 源：温州日报

原标题： 今年已连办四场！温州第37季BE-ACGN动漫游戏嘉年华落幕

记者 邓帆慧 通讯员 张婷婷

本文转自：温州新闻网 66wz.com