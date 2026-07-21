温州日报 2026-07-21 09:02:34

于方寸丹青之间，遇见辽阔天地，重拾本真初心。7月20日下午，在永嘉县原野春天·迦美术馆，“方寸见天真——蔡志忠个展”揭幕。

温州网讯 于方寸丹青之间，遇见辽阔天地，重拾本真初心。7月20日下午，在永嘉县原野春天·迦美术馆，“方寸见天真——蔡志忠个展”揭幕。展览将持续至10月10日，集中呈现蔡志忠创作生涯中具有代表性的117件作品，以小尺寸原作与版画相结合，辅以珍品手稿与文献资料。活动由中共永嘉县委宣传部、永嘉县文学艺术界联合会主办。

走进展厅，游客何豆豆带着一双儿女驻足观赏，听闻消息，她特意赶来看展。“近距离看原作，感觉非常好。孩子学画画，来现场看大师作品，对孩子很有启发帮助。”何豆豆说，这样的展览更能让孩子感受到一位画家对绘画的专注与热爱。

本次展览共设四大单元。“天真之源”单元以时间线铺开蔡志忠的人生轨迹，从四岁半的小黑板到十五岁的少年家书，从西溪缘起到创作日常，让观众先认识画家，再读懂他的画。“哲思之趣” 单元集中呈现《庄子说》《老子说》等诸子百家系列，让古代哲人与我们对坐谈心。“禅心之静”单元以《禅说》《心经》《金刚经》等禅学系列为核心，用水墨的安静教人放下执念。“童趣之暖”单元则展出《可爱的漫画动物园》红本与蓝本系列，像一位父亲用温暖的目光，带孩子认识世界。

蔡志忠是享誉全球的华人漫画家，四岁半立志，十五岁入行，一画就是七十多年。自1983年开创古籍漫画先河以来，蔡志忠的作品已被翻译成27种语言，在60多个国家出版发行；1999年，他因“通过漫画对中国传统哲学与文学做出了史无前例的再创造”被授予荷兰克劳斯亲王奖。

除作品本身外，蔡志忠的创作状态同样令人好奇。“蔡老师有一个习惯，看到画纸就想画，看到笔就想把它用完。”蔡志忠工作室负责人余嫣颖介绍，78岁高龄的蔡志忠依然笔耕不缀，一天可以画百幅作品。在他的概念里，生活的乐趣就是拿起画笔不停创作。他的生活也极其简单，每天只吃一餐，他认为饥饿感能带来更多灵感。

这场展览落地温州，也吸引本地艺术评论界关注。“国内顶级的漫画展离我们如此之近，有一种‘文化福利降临的幸福感’。”温州大学文艺美学教授蔡贻象认为，此次展览策划理念非常聚焦——家长为什么要带孩子来看蔡志忠？不仅因为他的励志故事可能成为孩子们的人生榜样，更因为美育必须面对面，原作带来的身临其境的震撼与沉浸感悟，是任何专业解读都无法替代的。

何以承载这份天真？迦美术馆馆长潘晶晶介绍，本次将原画与版画结合，因为园区定位包含亲子与研学，目的是让艺术普及化、生活化，让更多孩子能欣赏并带走画作。

据悉，这次展览也是永嘉“艺术乡建”实践的一个缩影。“蔡志忠个展落地永嘉，是民间力量主动引进、政府给予支持的结果，形成了良性互动。”永嘉县文联主席易峰介绍，近年来，永嘉充分挖掘人文资源，开展艺术乡建，文艺与美丽乡村建设有机结合，为乡村振兴聚力赋能。如永嘉县鹤盛镇上日川村入选首批浙江省艺术乡建特色村，“楠溪江乡村音乐漫都，奏响共富强音”入选浙江省艺术乡建典型案例，岩坦镇源头村、枫林镇镬炉村入选温州市艺术乡建特色村等。当前永嘉在楠溪江创建国家5A级旅游景区中，充分考虑以艺术激活乡土空间，串联展览、写生、文创业态等，用艺术赋能乡村文旅。

来 源：温州日报

原标题： 方寸见天真！蔡志忠个展在永嘉三江开幕

记者 金朝丹 通讯员 陈秋芬 卢博 摄影 蒋文广

本文转自：温州新闻网 66wz.com