温州都市报 2026-07-22 09:34:00

身高1.6米、体重45公斤的18岁少女，因追求纤瘦身材，私自一次性注射整支10毫克替尔泊肽减肥针，引发纵隔气肿、药物性肝损伤，住院一周多才逐步脱离危险。

温州网讯 身高1.6米、体重45公斤的18岁少女，因追求纤瘦身材，私自一次性注射整支10毫克替尔泊肽减肥针，引发纵隔气肿、药物性肝损伤，住院一周多才逐步脱离危险。医生提醒，减肥针是严格管控处方药，切勿自行网购、随意加量注射。

据介绍，18岁女孩小雪（化名）一直觉得自己很胖，从朋友处购得替尔泊肽注射液，一次性打完10毫克，该剂量是规范起始用量的4倍。用药后她持续剧烈呕吐、腹痛，进食饮水都会立刻反胃。CT检查显示其颈部、纵隔出现重度气肿，剧烈呕吐造成肺泡破裂，气体侵入组织间隙；复查肝功能转氨酶数值大幅飙升，确诊药物性肝损伤，只能依靠营养管支持治疗，恢复周期漫长。

温州市中心医院消化内科副主任医师张浩介绍，国内仅批准替尔泊肽用于成人2型糖尿病治疗，以及BMI≥28肥胖人群、BMI≥24且合并三高的超重人群体重管理，健康偏瘦人群完全无用药指征。规范治疗需从2.5毫克小剂量起步，数月内循序渐进调整药量，不可一次性大剂量使用。过量用药极易造成消化系统功能损伤，持续呕吐、腹胀引发脱水、电解质紊乱；剧烈呕吐还会撕裂食管，诱发纵隔感染，危及生命。长期滥用会导致营养不良、肌肉流失，还可能诱发急性胰腺炎、胆囊疾病，提升甲状腺相关肿瘤发病风险。

医生呼吁，有减重需求市民务必前往正规医院内分泌或体重管理门诊，经专业评估后再判断是否用药，全程遵从医嘱控制剂量。切勿轻信网红“躺瘦神药”，通过非正规渠道私自购药注射，避免小小的一针，酿成危及生命的严重后果。

来 源：温州都市报

原标题： 身高1.6米、体重45公斤“觉得很胖”

18岁少女盲目打减肥针险些丧命

记者 王春霞

本文转自：温州新闻网 66wz.com