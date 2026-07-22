温州“05后”创业者交出AI教育新答卷

温州日报 2026-07-22 08:57:00

从校园学子到科创创始人，从温州故土走向全国舞台，她们跨越文理边界、打破专业局限，以青春勇气试水AI教育赛道，用创新思维重构当代学习方式。

温州网讯 近日，在2026世界人工智能大会的前沿舞台上，一款全新的智慧教育产品“友学伴（unigrow）”引起行业瞩目。这款依托人工智能技术、主打个性化成长陪伴的教育应用刚上架两周注册用户超千名，营收超五位数。它背后的创作团队格外亮眼：两位土生土长的温州“05后”女孩唐言为和王奕文，一位深耕传媒传播、深谙人文共情，一位专攻人工智能、精通技术创新。

从校园学子到科创创始人，从温州故土走向全国舞台，她们跨越文理边界、打破专业局限，以青春勇气试水AI教育赛道，用创新思维重构当代学习方式。在她们身上，既看得见新时代青年的开阔视野与创新魄力，更传承着温州人敢为人先、务实笃行的精神底色，为新生代青年创业写下鲜活注脚。

文科女+理工女的跨界携手

自2018年首届举办以来，世界人工智能大会这一全球盛会已连续九年落地上海，成为全球AI产业发展的核心风向标。本届大会在展览规模、国际影响力及创新含金量等多个维度均再创新高，展现出中国AI产业的蓬勃生机，也见证了中国在全球AI发展进程中的战略远见。

“能参与到规格这么高的大会，很荣幸。”唐言为表示，自己与王奕文虽成长路径不同、专业领域各异，却都想跳出舒适区尝试新赛道。

成长于温州经商家庭的唐言为进入大学后深耕双语传播专业，平日里她积极参与各类国家级媒体传播工作、大型国际论坛主持任务。一次次跨场景、跨领域的经历，让她跳出单一的校园视角，看见城乡教育资源的落差，也慢慢沉淀出想要用自身力量赋能青年成长的初心。

“大概骨子里的温州人基因吧，就觉得要敢为人先，做一点不一样的东西加入到AI这个行业。”唐言为不满足于仅仅做一名记录时代的传播者，更希望躬身入局，创造真正有价值、有温度的改变。

与唐言为的人文成长路径不同，王奕文走的是理科深耕、逻辑精进的成长路线。作为综合素质全面的顶尖学子，她凭借极强的自律能力与科学学习思维，在学业赛道稳步领跑，斩获优异高考成绩，专攻人工智能领域。

长期深耕理科研究与逻辑训练，让她精准捕捉当下学生群体的普遍学习困境。“现在多数学生陷入机械刷题的低效循环，缺乏系统的思维框架，没有科学的学习方法，更缺少正向的成长引导，极易陷入学习焦虑与内耗。”王奕文介绍道，她长期观察青年学习现状，逐渐萌生以技术优化学习模式、用科学方法帮助学生高效成长的想法。

一个心怀教育温度、擅长资源整合与内容传播，一个精通前沿科技、擅长体系搭建与逻辑创新。两位同龄的温州青年，在各自的成长道路上沉淀蓄力，最终因共同的教育理想相遇，携手开启一场全新的AI教育创业探索。

直击痛点让AI真正“教”学

当下人工智能教育产品层出不穷，但多数工具仅停留在题库整理、习题解答、知识点罗列的基础层面，模式同质化严重，只关注短期提分效果，忽略学生的思维成长、心态塑造与长期能力培养。

“市面上多数AI学习工具，往往只依靠机械算法、固定模板为学生答疑，缺少真实的成长参考。”唐言为告诉记者，不同于传统智能工具的模板化输出，“友学伴”的优势在于它用对话方式教学生如何学习且背后有真实案例。“我们提前给‘友学伴’喂内容，那些导师有几万字的知识库，方便学生检索和匹配。”唐言为说，平台汇聚了重点名校的学霸、学科竞赛高手及艺考突围的特长生等，覆盖多样化的成长路径。 在获得官方授权后，团队借助AI技术，把这些可借鉴的成长经验转化成能够实时对话、随时交流的智能分身。

依托成熟的人工智能技术，平台搭建起以“记录成长、陪伴成长”为核心的个性化服务体系。王奕文介绍，学生和AI分身聊天答疑、倾诉烦恼、制订学习计划的每一次互动，都会被系统智能整理、自动留存。日积月累，系统会为每位学生生成专属的成长日历和阶段性成长档案，让看不见的努力变得清晰可查、有据可依。与此同时，AI分身会在日常陪伴中，悄悄帮助学生疏导情绪、纠正学习习惯、拆解学习目标，帮孩子找到稳定的学习节奏、学会自我复盘，真正实现成绩进步与心态成长同步提升。

从最初萌生创意、反复打磨技术，到产品内测优化、正式落地运营，这款创新教育产品凭借独特的模式优势，迅速获得行业认可。项目不仅收获了专业投资机构与头部教育平台的支持，如今还成功登上世界级人工智能展会，在全国舞台上展现出温州新生代青年的科创能力与教育初心。

薪火相传“四千精神”依然闪耀

从老一辈温州人深耕实业、闯荡天下，到新时代青年扎根科创、智创未来，敢闯敢拼、务实创新的温州人精神在一代代年轻人的接力中薪火相传、焕发新生。唐言为和王奕文的成长与创业故事，正是新时代“四千精神”鲜活、动人的青春写照。

老一辈温州人凭着“走遍千山万水”的闯劲，走出家乡开拓市场，一步步打拼出属于温州人的实业根基。而今，她们接过奋斗的接力棒，奔走于各地求学访学、调研交流，在行走中增长见识、洞察市场需求，穿梭各大城市对接优质资源、接轨前沿科技，用属于新时代青年的方式，延续着温州人敢闯敢开拓的奋斗本色。

过去的温商，靠着“说尽千言万语”的真诚与热忱，广结人脉闯出广阔天地。如今他们的下一代，依托自身专业能力和青年影响力，主动发声分享并传递正向价值。她们积极联动高校科研、教育平台与资本市场等，以开放包容的姿态对接多方资源，尽显新时代温州青年敢想敢为的崭新面貌。

面对发展路上的难题，老一辈温商始终秉持“想尽千方百计”的智慧，迎难而上、求变创新。她们同样传承了这份突破思维、敢破敢立的特质，打破文理学科的壁垒，将传媒优势与人工智能科技深度融合，打造出差异化的创新教育产品，用青年创新思维，诠释了温州人不拘一格、勇于突破的创新智慧。

辉煌成就的背后，从来都是默默的坚守与付出。老一辈温州人靠着“吃尽千辛万苦”的坚韧毅力，脚踏实地、久久为功。作为在校创业者，唐言为与王奕文一边坚守繁重学业，一边深耕创业项目，用青年人的韧劲与担当，书写奋斗答卷。

人工智能飞速发展的新时代，青年创新力量正不断为各行各业注入新活力。唐言为和王奕文敢于跳出舒适圈，将个人理想与青少年教育发展紧密结合，用创新产品助力广大青少年成长。她们的故事勾勒出新时代温州青年的崭新模样：既传承着温州百年务实拼搏、坚韧肯干的精神底色，更兼具拥抱时代、面向未来的创新格局与眼界。

谈及未来发展，唐言为坦言，团队将持续打磨、迭代升级创新产品：“年轻就是我们最大的优势，唯有不断优化、持续创新，紧跟时代脚步，才能稳步成长。”

来 源：温州日报

原标题： 温州05后创业者交出AI教育新答卷

记者 华晓露

本文转自：温州新闻网 66wz.com