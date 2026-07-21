龙港客场战胜文成 用胜利为小组赛收官
温州网7月21日讯（记者 诸葛之伊）7月21日晚，2026浙BA温州市预选赛A组展开最后一轮第一场的角逐。客场作战的龙港队拼劲十足，最终以77:64战胜文成队，用一场客场胜利为本届浙BA征程完美收官。
比赛打响后，龙港队反客为主，率先在攻防两端发力打出了17:8的出色开局，逼迫文成队叫停比赛。暂停归来，文成队虽有胡晨浩与刘怀男砍分试图缩小差距，但龙港队多点开花，王德剑、陈迎奥等人持续发力，全队单节共有8人取得得分。首节战罢，文成队以13:26暂时落后。进入次节，龙港队继续火力全开，单节再轰27分，将分差进一步拉大。上半场结束，文成队以27:53落后龙港队26分。
下半场易边再战，文成队展现出强劲韧性，第三节单节打出20:12的反击高潮，但龙港队依然将领先优势保持到了终场，以77:64赢下这场收官之战。
随着本场比赛落下帷幕，文成队与龙港队也正式结束了各自在本届浙BA的全部征程。虽然两队均已提前无缘小组出线，但两支队伍在收官战中所展现出的顽强拼搏与竞技风采，依然赢得了现场球迷的阵阵掌声。
根据赛程安排，浙BA温州市预选赛A组最后一轮的焦点大战将于明晚上演，由平阳队主场迎战瑞安队。这场正面对决将直接决定A组最后一个晋级名额的归属，获胜一方将以A组第二名的身份携手苍南队挺进半决赛。
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
温州高校一批微专业建设获教育部“双千”计划备案科教文体07-21
-
记者走访乐清、永嘉两地，记录文明骑行点滴变化社会07-21
-
永嘉力克洞头迎来首胜独家报道07-20
-
苍南番茄入选“国字号”名录 这颗小红果玩出了大产业社会07-21
-
想着你的感觉！2026世界温州人文艺家将走进园博园科教文体07-21
-
每月一次召开家庭座谈会 温州这家人把公益做成了“家事”社会07-21
-
温州“潜水大叔”廖朝东：从一顿饭的“赌约”到世界亚军！媒体专栏07-21
-
“城南晚市”点亮老城一角社会07-21
-
方寸见天真！蔡志忠个展在永嘉三江开幕科教文体07-21
-
今年已连办四场！温州第37季BE-ACGN动漫游戏嘉年华落幕科教文体07-21