龙港客场战胜文成 用胜利为小组赛收官

温州新闻网 2026-07-21 21:28:00

温州网7月21日讯（记者 诸葛之伊）7月21日晚，2026浙BA温州市预选赛A组展开最后一轮第一场的角逐。客场作战的龙港队拼劲十足，最终以77:64战胜文成队，用一场客场胜利为本届浙BA征程完美收官。

比赛打响后，龙港队反客为主，率先在攻防两端发力打出了17:8的出色开局，逼迫文成队叫停比赛。暂停归来，文成队虽有胡晨浩与刘怀男砍分试图缩小差距，但龙港队多点开花，王德剑、陈迎奥等人持续发力，全队单节共有8人取得得分。首节战罢，文成队以13:26暂时落后。进入次节，龙港队继续火力全开，单节再轰27分，将分差进一步拉大。上半场结束，文成队以27:53落后龙港队26分。

下半场易边再战，文成队展现出强劲韧性，第三节单节打出20:12的反击高潮，但龙港队依然将领先优势保持到了终场，以77:64赢下这场收官之战。

随着本场比赛落下帷幕，文成队与龙港队也正式结束了各自在本届浙BA的全部征程。虽然两队均已提前无缘小组出线，但两支队伍在收官战中所展现出的顽强拼搏与竞技风采，依然赢得了现场球迷的阵阵掌声。

根据赛程安排，浙BA温州市预选赛A组最后一轮的焦点大战将于明晚上演，由平阳队主场迎战瑞安队。这场正面对决将直接决定A组最后一个晋级名额的归属，获胜一方将以A组第二名的身份携手苍南队挺进半决赛。

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