温州都市报 2026-07-22 08:57:00

从育种专家到养殖先锋，从产业带头人到烹饪名师，一支覆盖育种、养殖、加工、烹饪、营销全链条的人才队伍，正在为大黄鱼产业注入持久而鲜活的智力动能。

温州网讯 日前，开往杭州的高铁车厢内，温州海派渔业公司创始人、温州市大黄鱼产业联合会会长林端萍在梳理有关大黄鱼的市场对接方案。此次杭州之行，她将携手销售团队，专程对接当地优质渠道，把这片东海馈赠的鲜味送上更多家庭的餐桌，让温州大黄鱼这块招牌，在更大的市场上立得住、叫得响、传得远。

温州大黄鱼产业的突围，离不开人才这“第一引擎”的持续驱动。从育种专家到养殖先锋，从产业带头人到烹饪名师，一支覆盖育种、养殖、加工、烹饪、营销全链条的人才队伍，正在为大黄鱼产业注入持久而鲜活的智力动能。

育种攻坚：打造长期核心竞争力

大众所见，是海面鱼跃成群的丰收盛景；鲜为人知的是，产业突围的根基藏在枯燥冷清的育苗车间里。

“大黄鱼养殖拼到最后，拼的一定是种质。良种是长期核心竞争力，一次选育改良，多年持续增效。”浙江省海洋水产养殖研究所（洞头基地）副主任邵鑫斌一语道破产业高质量发展的关键。过去数十年，粗放的养殖模式与不规范的种苗流通，催生了一系列种质难题——抗病能力下降、体型品相退化、原生鲜味逐年淡化。

为破解这一痛点，邵鑫斌带领团队深耕种质选育，以洞头试验基地为阵地，专注于本土大黄鱼种质资源的保护、修复与改良。他联动宁波大学、浙江省农科院等多家高校与科研院所，搭建产学研深度融合的协同育种体系，让大黄鱼育种迈入精准定向培育新阶段。

日复一日的试验，终于换来种质稳步优化。如今，经他团队培育的鱼苗，适配东海海域生长环境，生命力更强、肉质更贴近野生原生状态。

渔家接力：一项项创新补齐短板

种质突破为产业埋下火种，而真正让火种燎原的，是一代代渔家人的山海接力。

林端萍是土生土长的南麂岛人，2015年她放弃已考取的“铁饭碗”，创立温州海派渔业公司。“所有人都觉得我自讨苦吃。但我从小看着父亲顶风护网、雨夜守渔，比任何人都懂这份产业的不易，也比任何人都清楚传统渔业的短板。”她率先将简陋的小型木质网箱升级为周长63米的大型深水抗风浪网箱，引入水质传感器、水体溶氧监测等智能化设备，实现养殖全程智能管控。

在南麂岛之外的北麂岛，另一场养殖革新同步上演。2013年，温商陈永国回乡投资3000余万元，投身大黄鱼养殖。他创新搭建起全国领先的双圆周大跨距管桩式深海围网，使大黄鱼年产能增至60余万尾，同样实行低密度、慢周期仿野生养殖。“好吃的黄鱼，是海浪养出来的、是时间养出来的。”

好苗养好鱼，好鱼靠好烹。烹饪匠人叶智勇，守住了大黄鱼从大海走向餐桌的最后一道风味防线。作为家族第四代餐饮传承人，叶智勇选择回到温州投身职业烹饪教育，每年培育数百名烹饪学子。他全程跟进产业链，深挖大黄鱼的风味与文化价值。2025年，他参与《温州大黄鱼（黄鱼宴）烹饪标准》制定，系统梳理清蒸、家烧、宴席大菜等数十种烹制流程，为全行业打造规范化烹饪范本。

引智入海：从单打独斗到抱团攻关

产业要长远发展，光靠几位带头人的单打独斗远远不够。过去，海岛引才难、留才更难，是制约大黄鱼产业升级的突出短板。2022年起，由“院士专家团队+省级学会+人才驿站”组成的省“希望之光”组合式人才帮扶团进驻洞头，23名来自浙江海洋大学、省海洋水产养殖研究所等省市科研院所的专家扎根海岛，将实验室搬到渔排，把论文写在大海上。截至目前，洞头区与帮扶团专家联合立项11个科技项目，建成国家级科技小院、博士创新站、技术转移转化中心等平台9个，转化成果10余项。

如何打造“带不走”的人才队伍？洞头通过“师徒结对”“产业帮带”等举措，创新本土特色人才认定办法，让73名养殖能手获专业技术认证，实现“造血式”帮扶。

从育种车间里的坚守，到海上渔排的革新，再到帮扶团扎根海岛的智囊赋能——人才始终是温州大黄鱼产业从“跟跑”到“领跑”的关键变量。正是这些“追鱼人”的智慧与汗水，让这条东海之滨的金鳞之鱼，游向更广阔的市场。而随着更多人才的涌入和引智机制的持续完善，温州大黄鱼的故事，还将书写出更具想象力的下一章。

来 源：温州都市报

原标题： 从单打到抱团 一条鱼的“智+”动能

记者 林吉祥

本文转自：温州新闻网 66wz.com