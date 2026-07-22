温州日报 2026-07-22 08:23:00

昨天上午，浙江省2026年高考普通类第一段平行志愿正式投档，各高校专业投档分数线出炉。

温州网讯 昨天上午，浙江省2026年高考普通类第一段平行志愿正式投档，各高校专业投档分数线出炉。在温高校录取最高分为666分。温州医科大学眼视光医学（5+3一体化）专业录取分数线依旧最高，温州大学22个专业录取分数线超过特控线。温州职业技术大学首年招生，最高分数线出现在服装工程技术专业，达561分。

温医大临床医学分数线省属同类第一

温大22个专业上特控线

2026年浙江省高考普通类特控线为594分，一段线494分。北大、清华最低录取分数线均为700分，上海交大698分，复旦大学691分。浙大竺可桢学院图灵班在浙大各专业中录取分数最高，是698分，录取位次号是145；浙大医学院预防医学录取分数线是663分，录取位次号是6546。此外，记者比较发现，浙江工业大学、浙江财经大学、中国计量大学等省属高校今年的录取分数、位次较去年均有所提升。如，中国计量大学今年的最低录取分为571分，较去年高出13分，位次提升了1.2万余名。

11所在温高校均有在一段录取。记者查阅投档分数线表发现，最高分数线是温医大的眼视光医学（5+3一体化）专业，分数线为662分。眼视光医学（新医科班）、临床医学（5+3一体化）专业紧随其后，分数线分别为654分、653分。其中，在温高校录取最高分出自眼视光医学（5+3一体化）专业，为666分。此外，该校临床医学录取分数线为624分，为省属高校同类专业第一。

温州大学的最高分数线出现在汉语言文学（师范）、汉语言文学(步青科学实验班)专业，均为609分。同时，该校在特控线及以上录取的专业有22个，比去年新增3个，包括思想政治教育、小学教育、学前教育、应用心理学、历史学、英语等师范类专业，以及信息与计算科学、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、数学与应用数学、法学、财务管理、国际经济与贸易、工商管理等专业。

温州理工学院录取分数再创新高，非物化组专业最低投档分571分，物化组最低投档分556分，超一段线62分，较去年上涨10分，分数线涨幅位居全省本科院校前列。同时，机器人工程、物联网工程、人工智能、计算机科学与技术、电子信息工程、智能建造、软件工程、数据科学与大数据技术、应用统计学、建筑环境与能源应用工程等专业较去年录取位次均前移近万位，彰显了理工办学特色与理工专业优势。整体生源质量实现跨越式跃升，学校区域生源核心竞争力、社会报考认可度得到全方位强化。

温州肯恩大学的最高录取分数线来自经济学（中外合作办学）专业，为595分。其中，录取最高分来自金融学(中外合作办学)(国际金融方向)专业，为625分。该校招生负责人介绍，近年来，学校在浙江省内投档分数稳步攀升，生源质量持续向好。今年，高分生源增量突出，最高位次较去年大幅提升16000名，特控线以上人数同比增加14%。

此外，温州商学院、温医大仁济学院最高录取分数线来自会计学和口腔医学专业，对应分数线为545分、555分。

温州职业技术大学首年招生

职业学校专业受学生青睐

今年，我市新增一所公办本科层次职业学校——以温州职业技术学院为基础设立温州职业技术大学，首批设置机械设计制造及自动化、电气工程及自动化、电子信息工程技术、服装工程技术、软件工程技术等5个职业本科专业，录取分数线分别为536分、538分、535分、561分、533分。此外，该校还有电气自动化技术、城市轨道交通运营管理、大数据与会计等25个专业在一段完成录取。

同时，高职专科院校也有部分专业在一段完成录取。浙江工贸职业技术学院有13个专业完成录取，眼视光仪器技术、眼视光技术、智能光电制造技术等3个专业录取分数线排前三。温州科技职业学院、浙江安防职业技术学院、浙江东方职业技术学院也有部分专业在一段进行录取。

7月23日晚，考生可通过浙江省教育考试院网站（www.zjzs.net）、“浙江考试”微信公众号查询普通类一段平行录取情况。普通类一段平行录取结束后，剩余的高校专业招生计划将在7月24日上午发布。届时，考生可登录浙江省教育考试院网站“考生办事”栏目相应系统查询。7月26日8:30至27日17:30，我省将进行二段志愿填报，一段未录取的考生，可与二段线上其他考生同时填报志愿。

来 源：温州日报

原标题： 浙江高考普通类一段平行投档分数线发布 在温高校最高录取分666分

记者 潘舒畅 卓扬 实习生 胡嫣恬

本文转自：温州新闻网 66wz.com