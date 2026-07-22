全国媒体聚焦温州探访澎湃千年的创新力量 “在温州看见创新中国”网络主题宣传活动启动

温州日报 2026-07-22 08:29:00

昨天晚上，“开局之年看中国·解码创新浙江——在温州看见创新中国”网络主题宣传活动启动仪式在温州园博园中国馆举行，来自全国的网络媒体记者、正能量网络达人、优质网络主播、头部MCN机构创作骨干将随着他们的目光，感受“创新创业”给温州带来的变化。

温州网讯 700多年前写下《真腊风土记》的温州先贤周达观若穿越时空回到今天的温州会有什么感受？昨天晚上，“开局之年看中国·解码创新浙江——在温州看见创新中国”网络主题宣传活动启动仪式在温州园博园中国馆举行，来自全国的网络媒体记者、正能量网络达人、优质网络主播、头部MCN机构创作骨干将随着他们的目光，感受“创新创业”给温州带来的变化。

在仪式开场的情景剧《澎湃千年的创新力量》中，表演者们借助AI的赋能，将周达观从元朝复现到了今天。以朔门古港考古遗址公园的周达观展览馆为起点，这位温州地理学家跨越时空游览了中国（温州）数安港、浙江(华东)深远海风电母港、正泰集团数字化车间、声波养鱼的大黄鱼海洋牧场以及游客如织的温州园博园，向现场数十位全国媒体人展示了持续的创新实践给今天温州人民生产、生活带来的巨大变化。

中国眼谷执行主任徐良德、平阳县水头镇党委书记苏立坤、康奈集团总裁郑莱莉等人，则以实践者的身份登台，讲述了温州打破科研与产业壁垒的创新活力之钥，推动传统产业转型焕新的韧性发展之钥，以无微不至的关怀和服务让创新者无后顾之忧的“温暖营商”之钥等心得。

近年来温州立足创新发展新赛道，推进“一港五谷”战略布局落地生根、蓄势成潮。以数安港为核心，筑牢数字底座、融通数据资源，为科创发展赋能提速；联动“五谷”科创平台矩阵，集聚高端人才、优质业态与创新资源，以实体产业夯实创新根基。依托核心平台协同发力，温州持续激活数据价值、迭代数字业态、积蓄科创动能，正在不断构建和完善“热带雨林”式的创新生态。

随着此次网络主题宣传活动的正式启动，在今后几天，数十位来自全国的知名媒体记者、网络达人、优质主播将深度探访温州各地各行业发展实景，全方位记录、生动展现温州创新发展的独特风采与时代活力。

来 源：温州日报

原标题： 全国媒体聚焦温州探访澎湃千年的创新力量

“在温州看见创新中国”网络主题宣传活动昨启动

记者 李显

本文转自：温州新闻网 66wz.com